Mobil ödeme nedir ve ne işe yarar? Mobil ödeme nasıl yapılır ve iptal edilir

Mobil ödeme, teknolojinin bir sonucu olarak ortaya çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Hayatımızda son birkaç yıldır fazlasıyla kullanılan mobil ödeme yöntemi, gittikçe klasik alışveriş ve ödeme yöntemlerinin kullanım alanını daraltıyor.

Mobil Ödeme Nedir?

Teknolojinin ve mobil cihazların gün geçtikçe daha modern ve gelişmiş hale gelmesi yaşam tarzımızı doğrudan etkiler. Sürekli olarak ilerleyen teknoloji her geçen gün yeni alışkanlıklara sahip olmamızı ve yeniliklere adapte olmamızı sağladı. Bu yeniliklerden biri de mobil ödeme. Mobil ödeme en genel anlamıyla, yapılan ödemelerin operatör faturalarına yansıtılması olarak tanımlanabilir.

Mobil ödemede yapılan alışveriş ve harcamalar telefon faturasına yansıtılır. Bu yöntem, kullanıcının yaptığı alışveriş harcamasının operatör üzerinden mobil ödeme seçeneğini aktif hale getirerek faturaya yansıtılmasını sağlar. Mobil ödeme genellikle aşırı yüksek meblağlara denk gelen alışverişlerde değil, daha küçük çaplı alışverişlerde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Kullanım kolaylığı ve hızlı olması sebebiyle pek çok kişinin ufak çaplı alışverişlerinde en fazla tercih ettiği yöntemler arasında yer alır.

Mobil Ödeme Ne İşe Yarar?

Mobil ödeme, kullanıcılara oldukça hızlı ve çabuk bir ödeme imkanı sunar. Kullanılan operatör üzerinden istenilen ürünlere ya da hizmetlere ulaşılmasını sağlayan bu yöntem sunduğu çabuk ödeme yöntemiyle kredi kartı ekstresi gibi durumlarla uğraşılmasının da önüne geçer. Mobil ödemeyle yapılan harcama GSM sağlayıcı tarafından faturaya yansıtılır ve telefon faturasının çıkmasıyla birlikte ödenir. Yani yapılan alışverişin telefon faturası üzerinden ödenmesini sağlayan oldukça kullanışlı ve etkili bir ödeme yöntemidir.

Mobil Ödeme Nasıl Yapılır?

Kredi kartı olmayanlar için mobil ödeme çok kullanışlı bir ödeme yöntemidir. Kullanıcının almak istediği bir ürüne ya da hizmete kolaylıkla erişmesini sağlayan bu yöntemin kullanılabilir olması için bazı adımların uygulanması gerekir.

Mobil ödeme yapmak oldukça kolaydır. Bunun için satın almak istenilen bir ürünü ya da hizmeti alırken GSM numarasını girerek ve sonrasında telefona gönderilen onay mesajına "EVET" yazıp cevap vermek yeterlidir. Mobil ödeme sadece satın alma işlemine telefon numarasını girip gelen mesajı onaylamakla gerçekleştirilen bir ödeme yöntemidir. Bu kadar basit olduğu için pek çok kişi tarafından kullanılır.

Mobil ödeme internet üzerinden güvenli alışveriş gerçekleştirmeye ve bazen de düzenli ödeme yapılacak abonelik gibi hizmetleri satın almada kullanılabilir. Alınan hizmet ve ürünlere ait detaylı harcama bilgisinin sonraki faturaya yansıtılması kullanıcıların ödemeleri yakından takip etmesini sağlar. Böylelikle herhangi bir şüpheli işlem durumu da kullanıcıya bildirilir. Aynı zamanda şahsi telefona gelen mesajı onaylamadan mobil ödeme gerçekleşmeyeceği için, bu ödeme yöntemi tamamen kullanıcının yönettiği oldukça güvenli bir sistemdir.

Mobil Ödeme Nasıl İptal Edilir?

Bazı durumlarda mobil ödeme yöntemiyle yapılan alışveriş yanında sürekli ödenmesi gereken bir ek hizmet de getirebilir. Bu gibi alışverişler yapıldığında işlemin miktarı her ay faturaya yansıtılır ve bu durum kullanıcılar için istenmeyen bir durumdur. Faturaya otomatik olarak yansıtılan bu abonelik bedeli GSM operatörü tarafından iptal edilecek bir ödeme değildir. Bunun için hizmet sağlayıcıya abonelik iptaline dair bir mesaj gönderilmelidir. Mobil ödeme seçeneğinin kapatılması da bu otomatik ödemenin yapılmasını önler.