Mobil cihazımı bul ve Find My Mobile bildirimi Samsung kullanıcılarını telaşlandırdı

Cihazın kaybolması ya da çalınması durumunda aktifleşen cihazımı bul ya da diğer bir ismiyle find my mobile uygulaması, bugün bir hata ile karşı karşıya kaldı. Samsung cihazlarını kullanan pek çok kişiye bildirim gitti.

Gelen bildirime tıklandığı takdirde ise herhangi bir sayfa açılmadı. Bildirimin dünya çapında tüm cihazlara yanlışlıkla gönderildiği öğrenildi.