Haber Giriş: 20.02.2020 - 15:44,
Mobil cihazımı bul ve Find My Mobile bildirimi Samsung kullanıcılarını telaşlandırdı
Samsung kullanıcıları, Mobil cihazımı bul olarak da bilinen kayıp çalıntı uyarısı ile karşı karşıya kaldı. Sabah saatlerinde ortaya çıkan bu durumu sosyal medya üzerinden paylaşan pek çok vatandaş, duruma anlam vermeye çalıştı. Samsung kullanıcıları mobil cihazımı bul ve find my mobile üzerinden gelen bildirim ile diğer kullanıcıların karşılaşıp karşılaşmadığını merak etti. İşte, mobil cihazımı bul ve find my mobile bildirimi hakkında detaylı bilgiler
Cihazın kaybolması ya da çalınması durumunda aktifleşen cihazımı bul ya da diğer bir ismiyle find my mobile uygulaması, bugün bir hata ile karşı karşıya kaldı. Samsung cihazlarını kullanan pek çok kişiye bildirim gitti.
Gelen bildirime tıklandığı takdirde ise herhangi bir sayfa açılmadı. Bildirimin dünya çapında tüm cihazlara yanlışlıkla gönderildiği öğrenildi.
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