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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 29.09.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Mobil cepten internet abone sayısı 63 milyona dayandı

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Mobil cepten internet abone sayısı 63 milyona dayandı
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Mobil cepten internet abone sayısı, bu yılın birinci çeyreği itibarıyla 62 milyon 852 bin 365'e yükseldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, bu yılın mart sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 98,4 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) dahil, toplam 81 milyon 829 bin 451 mobil abone bulunuyor.

Bu yılın birinci çeyreğinde 3G abone sayısı 4 milyon 625 bin 682'ye gerilerken, 4,5G abone sayısı 75 milyon 371 bin 952'ye yükseldi. M2M abone sayısı ise 5,8 milyon oldu.

Söz konusu çeyrekte 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 62 milyon 852 bin 365, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 39 milyon 171 bin 789 oldu.

Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 1 milyon 397 bin 404 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 1 milyon 318 bin 587 terabayt olarak hesaplandı.

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