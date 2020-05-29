Mobil alışveriş uygulamaları koronavirüs sonrası hareketlendi mi?

Global app pazarlaması platformu Adjust'ın verileri, tüketiciler COVID öncesi tüketim alışkanlıklarına geri dönerken pazarlamacıların kullanıcı edinimi için dondurdukları reklam harcamasına yeniden başladıklarını gösteriyor. Karantina kararları sonrasında çoğu mobil e-ticaret uygulaması, kullanıcı edinimi için yaptıkları harcamayı kesti ve Mart sonuna doğru uygulama kurulumları ve uygulama içinde geçirilen zaman düşüş gösterdi. Ancak Adjust'a göre, e-ticaret uygulamaları Nisan ayının başından sonra eski performanslarına geri dönmeye başladı. Kurulumların ve uygulama içinde geçirilen zamanın artması, kullanıcı edinimi için yapılan reklam harcamasının arttığını gösteriyor.

Uygulama ekonomisi COVID-19 karşısında sağlıklı dursa da, insanlar telefonlarındaki uygulamalarla daha çok zaman geçirirken, e-ticaret bu artışın dışında kaldı. Adjust'ın yeni yayınlanan App Trendleri raporunda da belirtildiği gibi, e-ticaret uygulamalarının kurulumları Mart ayında haftalık %12 düşüş gösterdi. Şirketler reklam harcamalarını kıstığından ücretli kurulumlar Mart'tan Nisan'a kadar %35 azaldı.

Ancak yeni verilerle birlikte, bu göstergeler COVID öncesi seviyelere yükselmiş durumda. Ekonomi canlanma sürecine girerken, göstergelerin bu durumu dijital reklam harcamasında genel bir artışın arkasından geliyor.

Şirketler şimdiden kullanıcıları yeniden etkileşime sokmaya odaklandılar bile. Mart ayının son haftası ile Nisan ayının son haftası karşılaştırıldığında ortaya şu tablo çıkıyor: yeniden alışveriş yapmaya hazır olan kullanıcılar ve ücretli kampanyalar sayesinde e-ticaret platformlarına geri dönen kullanıcıların sayısı %43 arttı.

Adjust'ın Ortadoğu, Afrika, Türkiye, Güney Avrupa ve Benelüks Bölge Müdürü Ender Özcan, verileri şöyle yorumluyor: "Mart ayında başlayan karantinayla birlikte e-ticaret sektörü birkaç hafta bir şok yaşadı ve pazarlamacılar reklam harcamalarını kıstı. Ancak sektör Nisan ayında toparlanmaya başladı. Tüketiciler kadar pazarlamacılar da bu durumu kabullendiler ve önceki tüketim alışkanlıklarına geri dönmeye başladılar. Bu yüzden kullanıcıları geri kazanmak için yeniden etkileşim çalışmaları yapmaya ve hedefli reklamlar kullanmaya başladılar."



