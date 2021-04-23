MKV dosyası nedir ve nasıl açılır? MKV dosyası açma işlemi ve program önerisi

MKV dosyaları günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmakta olan dosyalar arasında yer almaktadır. MKV dosyaları görüntü ve ses formatındaki dosyalar olarak bilinirler. MKV dosya formatı birçok alanda karşımıza çıkabilen bir dosya türü olarak belirtilebilir. Genel olarak MKV formatına çok fazla rastlanmaktadır.

MKV Dosyası Nedir?

MKV dosyası, genel olarak çok fazla kullanılmakta olan bir video formatı dosyası olarak ifade edilebilir. MKV dosyası aynı zamanda çok fazla bilinmeyen ve kullanılmayan Matroska Video manasına da gelmektedir. MKV formatına sahip olan dosyalar oldukça fazla tercih edilmektedir. Bu dosyalar sayesinde geniş bir aralığa yayılan videoları aynı zamanda alt yazıları ile birlikte aynı dosya içerisinde görüntüleme imkanı bulabilirsiniz. Ruslar tarafından geliştirilmiştir.

MKV Dosyası Nasıl Açılır?

MKV dosyası çok popüler bir dosya olduğu için görüntüleyebileceğiniz oldukça fazla program imkanı bulunmaktadır. MKV dosyalarını açabilen yazılımların sayısında artış oldukça da kolay bir şekilde dosyaların açılma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Açık kaynak kodlu bir dosya olma özelliğine sahiptir. Uygun programların kurulumunu yaptıktan sonra kolay bir şekilde MKV dosyasını açabilirsiniz.

MKV Dosyası Açma İşlemi

MKV dosyasını açmak için gerekli olan programların cihazınızda yüklü olması gerekmektedir. Eğer bilgisayarınızda bulunan bir MKV dosyasını açmak istediğiniz de bir hata ile karşılaşıyorsanız ve dosyayı açamıyorsanız, MKV dosyasını çalıştırabilecek bir program ve yazılım kurulu değildir. Aynı zamanda eğer programlarınız yüklü olduğu halde açılmıyorsa dosyanın bozuk olma ihtimali de bulunmaktadır.

Program Önerisi

MKV dosyasını açabilmek için oldukça fazla tercih edebileceğiniz program bulunmaktadır. Bu programlar arasından istediğinizi seçerek yükleyebilirsiniz. BS.Player Free, Winamp 5.8, DivX Author, Media Player Classic ve VLC Media Player olarak sıralanabilir.