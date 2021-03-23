'Mİ'ye bir hata raporu analiz edilmek üzere gönderilsin mi' ne demek ve işe yarıyor mu?

'Mİ'ye bir hata raporu analiz edilmek üzere gönderilsin mi' sorusu, hata ile karşılaşan Xiaomi kullanıcılarına çözüm üretebilmek amacıyla sistem tarafından yöneltilmektedir. 'Mİ'ye bir hata raporu analiz edilmek üzere gönderilsin mi' sorusuna onay veren kullanıcı, bu şekilde sorunu doğrudan ana merkeze göndermekte ve çözüme yönelik yazılımsal geliştirmelerin gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır.

Ancak bu işlem, sorunu anlık olarak çözmemekte ve Xiaomi mühendislerinin yazılım geliştirmelerini tamamlamasının ardından çözüm imkanı sağlamaktadır.