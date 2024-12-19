MIXX Awards Türkiye’de başvuru süreci başlıyor

Haberin Devamı

Yarışmaya başvurular 31 Ocak 2025’e kadar devam edecek. Ön eleme ve ana değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından, ödüller 10 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

15. yılını kutlayan MIXX Awards Türkiye’de mevcut kategorilere ek olarak, Seri Videolar, Dikey Videolar, Podcast Reklamları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları gibi güncel trendleri yansıtan yeni kategoriler de yarışmaya dahil edildi. Ayrıca, Dayanıklı Tüketim’den Eğitim’e, Finans sektöründen Turizm’e, Eğlence’den Moda’ya kadar geniş bir yelpazede sektörlere özel kategoriler de bulunuyor. Toplamda 45 kategoride ödül verilecek olan yarışma, yeni kategorilerle dijital reklamcılığın hızla değişen ve gelişen dünyasını daha iyi yansıtarak, sektörün farklı alanlarında yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Haberin Devamı

Bu yılın bir diğer yeniliği ise, IAB üyesi şirketlerden seçilecek gönüllü jüri üyelerinin değerlendirme sürecinde yer alacak olması. Böylece, sektörün farklı köşelerinden gelen deneyimli profesyoneller, projeleri daha yakından inceleme fırsatı bulacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da MIXX Awards Türkiye'ye ajanslar, reklamverenler, yayıncılar, teknoloji şirketleri, yapım şirketleri ve dijital pazarlama iletişimi sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler, tek başlarına veya ortaklaşa başvuru yapabilecek. Yarışmaya, 1 Ocak 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen tüm reklam ve kampanyalar ile bu süre içinde başlayıp halen devam eden projeler başvuruda bulunabilecek.

Yarışma, aynı reklam veya kampanya ile 4 farklı kategoriye başvuru yapma imkânı sunarken; 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan erken başvurular, normal başvuru ücretlerine göre daha avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek. Buna ek olarak IAB üyesi şirketlerden yapılacak başvurularda özel bir indirim uygulanacak.