MIXX Awards Europe’da Türkiye’ye 12 ödül

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Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe tarafından düzenlenen MIXX Awards Europe 2024'te en başarılı dijital reklamlar ödüllerini aldı.

Kazananlar, 18 Temmuz Perşembe günü sanal olarak düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Başvuruların 21 kategoride ödüllendirildiği yarışmada Türkiye’den yarışmaya katılan ajans, reklamveren ve yayıncılar, 3’ü altın olmak üzere toplam 12 ödülle bu yıl da MIXX Awards Europe'da dikkat çekti.

En büyük ödül “Evsizler Galerisi” projesiyle Hinz&Kunzt, Mediaplus Almanya’nın oldu.

IAB CEO’su Neslihan Olcay konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bu yıl da Mixx Awards Europe’da Türkiye’nin dijitalde iyi sonuçlar getiren yaratıcı işleri öne çıktı. Avrupa genelinden başvuru alan bu yarışmada verilen ödüllerin neredeyse dörtte birinin Türkiye’de gerçekleştirilen kampanyalar tarafından alınmış olması, dijital reklamcılık sektörünün ülkemizde gurur duyulacak bir noktaya geldiğinin bir göstergesi. IAB olarak bu işlerin gerçekleşmesine aklını, yüreğini, yaratıcılığını, emeğini, yatırımını ve teknolojisini koyarak katkıda bulunan tüm ekipleri gönülden tebrik ediyoruz” dedi.

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TÜRKİYE'DEN ÖDÜL KAZANAN KAMPANYALAR:

Kampanya Verimliliği

Gümüş MIXX

Karaca APC x Şeyma

VML Türkiye / Karaca

Connected TV Reklamcılığı

Altın MIXX

Yumoş Sokak

VML Türkiye / Unilever

Dijital Açıkhava (DOOH) Reklamcılığı

Bronz MIXX

OKEY Rötarlı Yeni Yıl Geri Sayımı

Mindshare / Eczacıbaşı

Lead Generation Kampanyalar

Bronz MIXX

Anne AI

Universal Mc Cann / MediaMarkt

Influencer Pazarlaması

Bronz MIXX

Karaca APC x Şeyma

VML Türkiye / Karaca

Entegre Reklamcılık

Gümüş MIXX

Yumoş - Renk ve Doku Korumada Daha İyisi Yok

VML Türkiye / Unilever

Native Reklamcılık

Bronz MIXX

İyi Bir Yerde Duruyoruz

Circus / Vodafone

Perakende Medya

Gümüş MIXX

Veri Odaklı Lokum: Veri Odakli Teknoloji ve Yapay Zeka ile Ramazan Kampanyalarının Etkisini Artırmak

SEM / LC Waikiki

Arama Reklamcılığı

Altın MIXX

BluTV Korsan Aramalar Search Kampanyası

Hype / BluTV

Sürdürülebilirlik Kampanyaları

Bronz MIXX

Step

Rafineri / Yapı Kredi

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Video Reklamcılık

Bronz MIXX

Youtube – Türk Dizisi Framgman Sponsorluğu

Sparkle Medya / Hepsiburada

VR-AR veya Diğer Yeni Teknolojiler

Altın MIXX

Atatürk’ün en seveceği şarkılar

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