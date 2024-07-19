MIXX Awards Europe’da Türkiye’ye 12 ödül

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Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe tarafından düzenlenen MIXX Awards Europe 2024'te en başarılı dijital reklamlar ödüllerini aldı.
Kazananlar, 18 Temmuz Perşembe günü sanal olarak düzenlenen ödül töreninde açıklandı.
Başvuruların 21 kategoride ödüllendirildiği yarışmada Türkiye’den yarışmaya katılan ajans, reklamveren ve yayıncılar, 3’ü altın olmak üzere toplam 12 ödülle bu yıl da MIXX Awards Europe'da dikkat çekti.
En büyük ödül “Evsizler Galerisi” projesiyle Hinz&Kunzt, Mediaplus Almanya’nın oldu.
IAB CEO’su Neslihan Olcay konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bu yıl da Mixx Awards Europe’da Türkiye’nin dijitalde iyi sonuçlar getiren yaratıcı işleri öne çıktı. Avrupa genelinden başvuru alan bu yarışmada verilen ödüllerin neredeyse dörtte birinin Türkiye’de gerçekleştirilen kampanyalar tarafından alınmış olması, dijital reklamcılık sektörünün ülkemizde gurur duyulacak bir noktaya geldiğinin bir göstergesi. IAB olarak bu işlerin gerçekleşmesine aklını, yüreğini, yaratıcılığını, emeğini, yatırımını ve teknolojisini koyarak katkıda bulunan tüm ekipleri gönülden tebrik ediyoruz” dedi.
TÜRKİYE'DEN ÖDÜL KAZANAN KAMPANYALAR:
Kampanya Verimliliği
Gümüş MIXX
Karaca APC x Şeyma
VML Türkiye / Karaca
Connected TV Reklamcılığı
Altın MIXX
Yumoş Sokak
VML Türkiye / Unilever
Dijital Açıkhava (DOOH) Reklamcılığı
Bronz MIXX
OKEY Rötarlı Yeni Yıl Geri Sayımı
Mindshare / Eczacıbaşı
Lead Generation Kampanyalar
Bronz MIXX
Anne AI
Universal Mc Cann / MediaMarkt
Influencer Pazarlaması
Bronz MIXX
Karaca APC x Şeyma
VML Türkiye / Karaca
Entegre Reklamcılık
Gümüş MIXX
Yumoş - Renk ve Doku Korumada Daha İyisi Yok
VML Türkiye / Unilever
Native Reklamcılık
Bronz MIXX
İyi Bir Yerde Duruyoruz
Circus / Vodafone
Perakende Medya
Gümüş MIXX
Veri Odaklı Lokum: Veri Odakli Teknoloji ve Yapay Zeka ile Ramazan Kampanyalarının Etkisini Artırmak
SEM / LC Waikiki
Arama Reklamcılığı
Altın MIXX
BluTV Korsan Aramalar Search Kampanyası
Hype / BluTV
Sürdürülebilirlik Kampanyaları
Bronz MIXX
Step
Rafineri / Yapı Kredi
Video Reklamcılık
Bronz MIXX
Youtube – Türk Dizisi Framgman Sponsorluğu
Sparkle Medya / Hepsiburada
VR-AR veya Diğer Yeni Teknolojiler
Altın MIXX
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