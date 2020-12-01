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Teknoloji
Haber Giriş: 01.12.2020 - 09:13 | Son Güncelleme:

MIUI 13 ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
MIUI 13 ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu
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Xiaomi ve Redmi serisi telefonların çehresini tamamen değiştirmesi beklenen ve Android işletim sistemi üzerine kurulu özel bir yazılım olan MIUI 13 için tarih belli oldu.

Xiaomi telefonlar için önemli bir duyuru yapıldı. MIUI arayüzünü için çalışan geliştiricilerden gelen bilgiye göre Xiaomi'nin herhangi bir telefonunu kullananlar için güncelleme zamanı yaklaşıyor. Yeni arayüz, 2021'in ikinci çeyreğinde kullanıcılara sunulacak.

MIUI 13 İLE NE DEĞİŞECEK?

MIUI 13 güncellemesi ile birlikte telefonlarda pek çok özellik değişecek. Ancak yeni özelliklerin en olacağı henüz netleşmiş değil.

Ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre MIUI 13, daha yumuşak animasyonlara sahip olacak ve kullanıcılar kendi duvar kağıtlarını oluşturabilecek.

Özellikle duvar kağıtları konusunda yeni arayüzün daha fazla seçenek sunması bekleniyor.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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