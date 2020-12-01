MIUI 13 ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

Xiaomi telefonlar için önemli bir duyuru yapıldı. MIUI arayüzünü için çalışan geliştiricilerden gelen bilgiye göre Xiaomi'nin herhangi bir telefonunu kullananlar için güncelleme zamanı yaklaşıyor. Yeni arayüz, 2021'in ikinci çeyreğinde kullanıcılara sunulacak.

MIUI 13 İLE NE DEĞİŞECEK?

MIUI 13 güncellemesi ile birlikte telefonlarda pek çok özellik değişecek. Ancak yeni özelliklerin en olacağı henüz netleşmiş değil.

Ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre MIUI 13, daha yumuşak animasyonlara sahip olacak ve kullanıcılar kendi duvar kağıtlarını oluşturabilecek.

Özellikle duvar kağıtları konusunda yeni arayüzün daha fazla seçenek sunması bekleniyor.



