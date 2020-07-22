MIUI 12 güncellemesi alacak Xiami telefonlar belli oldu
Fiyat-performans telefonlarıyla tanınan Xiaomi'nin Android tabanlı işletim sistemi MIUI 12'yi hangi telefon modellerine sunacağı belli oldu. İşte MIUI 12 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar...
Xiaomi, gelecek ay MIUI 12'nin kararlı sürümünü telefonlara dağıtmaya hazırlanıyor. Ancak bu güncellemeyi tüm Xiaomi cihazlar elbette almayacak ve şirketin belirlediği bazı telefonlara bu güncelleme indirilebilecek.
MIUI 12 ile birlikte telefonlarda pek çok yeni özellik aktif hale gelecek; Süper Duvar Kağıtları boy gösterecek; ancak Süper Duvar Kağıtları'nı sadece şirketin amiral telefonları olan Xiaomi Mi 10 ve Poco F2 Pro'da görebileceğiz. Yani MIUI 12 güncellemesini alan her telefonda bu özellik bulunmayacak.
Güncelleme ile birlikte arayüzde kapsamlı değişiklikler yapılırken, yenilenmiş animasyonlar ile birlikte gelişmiş gizlilik ayarları da sürümün dikkat çeken yeniliklerinden sadece bazıları. Ayrıca Karanlık Mod 2.0 sürümü ile birlikte Always On yani Sürekli Açık Ekran için widget'lar da yeni sürümle telefonlara dahil oluyor.
İşte MIUI 12 güncellemesini alacak Xiaomi telefon modelleri:
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi Note 10
Xiaomi Mi note 10 Pro
Xiaomi Mi 8 Lite
Poco F2 Pro
Pocophone F1
Redmi Note 9
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi Note 7
Redmi Note 6 Pro
Redmi Note 5
Redmi 8A
Redmi 8A Pro
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi 6A
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi S2
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