MIUI 12.5: Çok daha akıcı ve hızlı

Xiaomi, Mi 11 ile birlikte yeni yazılım arayüzü olan MIUI 12.5'i de görücüye çıkardı. Daha akıcı ve hızlı bir arayüze sahip olan MIUI 12.5 ile neredeyse tüm uygulamalar telefonlardan kaldırılabiliyor ve PC'ler ile daha gelişmiş bir senkronizasyonu mümkün kılıyor.

Yapılan sunumda MIUI 12.5 ile iOS'un kıyaslandığı dikkat çekerken, şirket bu noktada sistem genelinde bulunan simgeler, animasyonlar ve menüler üzerindeki değişiklikleri paylaştı.

Yeni yazılımın en çarpıcı özelliklerinden biri önceki sürüme kıyasla çok çekirdekli paralel hesaplama desteğine sahip olması. Önceki sürümlerde sistemle ilgili tüm işler tek bir işlemci çekirdeğine atanabiliyordu. Ancak bu sürümden itibaren işler birkaç çekirdek arasında dağıtılacak.

MIUI 12.5, yüklü olduğu telefonlara akıcılık ve hız kazandıracak. Yapılan optimizasyonlar sayesinde bellek kullanımı yüzde 20, arka plan bellek kullanımı yüzde 35 azaltılırken, güç tüketimi de yüzde 25 oranında düşürüldü. Bu da telefonlarını MIUI 12.5'e yükseltenlerin farkı epey hissedeceği anlamına geliyor.

MIUI 12.5 ile gelen bir diğer çarpıcı özellik ise hemen her uygulamanın telefondan kaldırılabilmesine imkan vermesi. Önceden yüklü olarak gelen uygulamaların pek çoğu artık isteğe bağlı olarak kaldırılabiliyor. Telefon, Mesajlar, Tarayıcı, Ayarlar, Saat ve Galeri gibi ana öğeler telefondan silinebilecek.



Yeni sürüm, telefon ekranının PC monitörüne yansıtılabilmesini de mümkün kılıyor. MIUI+ olarak da isimlendiren yeni platform, Windows 10 yüklü bilgisayarlar ile Xiaomi telefonları başarılı bir şekilde birbirine bağlıyor. Bu sayede kullanıcılar telefonlarını ellerine almadan PC üzerinden kontrol edebiliyor.

MIUI 12.5'in halka açık beta sürümü 2021'in ilk ayında yayınlanacak.



