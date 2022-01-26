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MIUI 11 ve Redmi Note 11 Serisi tanıtıldı

#Xiaomi#Telefon#Miui 11
MIUI 11 ve Redmi Note 11 Serisi tanıtıldı

Xiaomi, verimliliği ve kişiselleştirmeyi iyileştiren ve aynı zamanda temel deneyimi geliştiren MIUI 13'ü küresel cihazlar için kullanıma sunuyor. Diğer yandan şirket, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 olmak üzere dört yeni telefon modelinin de duyurusunu yaptı.

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Xiaomi küresel Redmi Note 11 serisinin yanı sıra yeni nesil işletim sistemi MIUI 13'ü uluslararası pazarlarda kullanıma sunduğunu duyurdu. MIUI’nun aylık aktif kullanıcı sayısı 2021 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla 500 milyonu aştı. Yeni nesil işletim sistemi, kenar çubuğu ve pencere öğeleri gibi kullanışlı özelliklerin yanı sıra daha hızlı depolama, daha yüksek arka plan işlem verimliliği, daha akıllı işleme ve daha uzun pil ömrü dahil olmak üzere temel deneyimi iyileştirmeye odaklanan çok yönlü yükseltmeler sunuyor.

MIUI 13, temel deneyim iyileştirmelerinin yanı sıra, deneyimi özelleştirmeye ve kişiselleştirmeye olanak tanıyan yeni özellikleri de beraberinde getiriyor.

Kullanıcılar, yeni pencere öğeleriyle, akıllı telefonlarını App Vault veya ana ekranda uygun modüller ve bildirimlerle kişiselleştirebiliyor. Bu pencere öğeleri; bildirimler, yapılacaklar listesi, hava durumu ve daha fazlası gibi konularda haberdar olmayı kolaylaştırıyor. MIUI 13, farklı boyutlardaki pencere öğelerini destekliyor. 2×1, 2×2, 2×3, 4×2 ve 4×4 seçenekleri ile kullanıcılar, daha önemli bilgileri tek bir pencere öğesine sığdırabiliyor ve pencere öğelerini daha önce sığmadıkları yerlere yerleştirebiliyor.

MIUI 11 ve Redmi Note 11 Serisi tanıtıldı

MIUI 13'teki diğer bir verimlilik aracı olan Kenar Çubuğu, mevcut uygulamadan ayrılmadan yalnızca bir kaydırma hareketiyle tüm favori uygulamalara kayan pencereler üzerinden erişmeyi sağlıyor. Bu, birden fazla uygulamayı aynı anda açmanın veya aralarında hızla geçiş yapmanın daha kolay bir yolunu arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Kullanıcılar ayrıca, kenar çubuğunda 10 adede kadar uygulama ile özelliği özelleştirebiliyor.

Güncellemeyi alacak telefon modelleri

Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 JE, Redmi Note 8 (2021), Redmi 10, Xiaomi Pad 5 modelleri MIUI 13'ün ilk versiyonunu 2022 yılının ilk çeyreğinde almış olacak.

Redmi Note 11 serisi 

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120Hz'ye kadar yüksek yenileme hızına ve 360Hz'ye kadar dokunmatik örnekleme hızına sahip olan Redmi Note 11 serisi, daha yumuşak animasyonlar ve gecikmesiz geçişlerle ekran deneyimini geliştirirken daha hassas dokunma özelliği sağlıyor. 6,67 inç ve 6,43 inç ekran boyutuna sahip seri, DCI-P3 geniş renk gamına sahip FHD+ AMOLED DotDisplay ile donatıldı. Cihazlar daha canlı renkler ve ayrıntılar sağlarken, parlak gün ışığında bile ekranın netliğini sağlamak için 1200nit'e kadar ulaşıyor. 

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Redmi Note 11 Pro 5G, gelişmiş sekiz çekirdek işlemci kullanıyor. Kullanılan çipset, amiral gemisi düzeyindeki 6 nm teknolojisi ve 2,2 GHz'e varan saat hızı ile 5G bağlantısı sunuyor. Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96 işlemci ve 8 GB'a kadar RAM ile geliyor. Redmi Note 11, güç tasarrufu sağlarken, 6 nm ile oluşturulmuş bir Snapdragon 680 işlemci ile donatıldı. Ayrıca, serideki tüm cihazlar 5.000mAh büyük kapasiteli pille birlikte geliyor. 

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#Xiaomi#Telefon#Miui 11

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