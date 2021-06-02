Miracast nedir? Ne işe yarar? Nasıl çalışır?

Miracast, bağlantı standardı sayesinde tablet, bilgisayar ya da telefonların görüntüsünü kolaylıkla monitörlere ya da televizyon yansıtabilirsiniz.

Miracast Nedir?

Miracast, mobil cihazın televizyon gibi başka bir cihazı bularak kısa süre içinde ona bağlanarak kendi ekranında bulunan içerikleri televizyon ekranına yansıtmanızı sağlar. Miracast teknolojisi, dünya çapındaki çok sayıda şirketin oluşturduğu ve Wi-Fi için standartlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Wi-Fi İttifakı (Wi-Fi Alliance) tarafından 2012 yılında piyasaya sürülmüştür.

Miracast Ne İşe Yarar?

Görüntü aktarımını sağlamak için gönderici ve alıcı arasında bulunan iki cihazında Miracast teknolojisine sahip olması gerekir. Eğer bu teknolojiye sahip değilse USB portları ya da HDMI üzerinden Miracast adaptörü kullanımı gerekir. Akıllı telefonlar için Miracast, ekran paylaşım özelliği olan Android 4.2 (Android Jelly Bean) ve sonrasında ortaya çıkan işletim sistemleri için de geçerlidir.

Microsoft, 2013 yılının Haziran ayında Miracast desteğini Windows 8.1 ile birlikte sağlayacağını bildirdi. Bu özellik sayesinde Windows 8.1 gelerek pek çok önemli donanım firmasının Miracast desteğini paket içeriği olarak müşterilerine sunmasını sağlıyor.

Miracast Nasıl Çalışır?

Miracast, Wi-Fi Direct teknolojisi ile çalışır. Özellikle Android akıllı telefonlarında daha çok gördüğümüz Wi-Fi Direct teknolojisi, iki cihazın doğrudan ve uçtan uca Wi-Fi bağlantısı oluşturmasını ve bu sayede bir kablosuz ağ yönlendiricisi olmadan birbirlerini otomatik olarak kolaylıkla bulmalarını ve bunların birbirlerine bağlanmalarını sağlıyor.

Miracast evlerde kablosuz modemin sağladığı ağa bağlı kalmıyor. Bunun yerine kendi ağını ortaya çıkaran ve diğer ağlarla eşleştirilen cihazlar arasında içerik ve veri akışının gerçekleşmesini sağlıyor. Miracast Apple’ın Air Play teknolojisine bir alternatif olarak da gösteriliyor. Bir internet ağından ya da modemden uzakta olsanız dahi başka bir cihaza görüntü aktarımı yapabilirsiniz. Miracastın en önemli faydası, pek çok cihaz türünde uygulanabilir olmasıdır.