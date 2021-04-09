Minikler sınırsız hayal dünyalarını açığa çıkaracak

Dergilik’te geleneksel hale gelen ve Türkiye’nin her bölgesinden katılımla gerçekleşen projede çocukların 23 Nisan’a dair hazırladığı resimler, şiirler, öyküler ve kompozisyonlar Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz okunabilecek.



Çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yılında yayımlanacak olan 23 Nisan Özel Dergisi’nde resimlerini ve yazılarını arkadaşlarıyla paylaşma imkanına sahip olacak.



Operatör fark etmeksizin dileyen ebeveynler, çocukları adına projeye katılmak için 12 Nisan’a kadar dergilik23nisan.com web sitesinden başvuru yapabilecek. 23 Nisan’da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.