MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMinikler sınırsız hayal dünyalarını açığa çıkaracak
GeriTeknoloji Minikler sınırsız hayal dünyalarını açığa çıkaracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 09.04.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

Minikler sınırsız hayal dünyalarını açığa çıkaracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Minikler sınırsız hayal dünyalarını açığa çıkaracak

Turkcell’in dijital yayın platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her sene yayımladığı ve geleneksel hale gelen 23 Nisan Özel dergisi ile kutluyor. Türkiye’nin dört bir yanından çocukların çizdikleri resimleri, yazdıkları şiir, kompozisyon ve öyküleri paylaşabildiği özel dergi, Dergilik raflarında yerini alacak.

Dergilik’te geleneksel hale gelen ve Türkiye’nin her bölgesinden katılımla gerçekleşen projede çocukların 23 Nisan’a dair hazırladığı resimler, şiirler, öyküler ve kompozisyonlar Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz okunabilecek.

Çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yılında yayımlanacak olan 23 Nisan Özel Dergisi’nde resimlerini ve yazılarını arkadaşlarıyla paylaşma imkanına sahip olacak.

Operatör fark etmeksizin dileyen ebeveynler, çocukları adına projeye katılmak için 12 Nisan’a kadar dergilik23nisan.com web sitesinden başvuru yapabilecek. 23 Nisan’da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi