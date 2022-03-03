Minik eller doğayı kurtarmak için kodladı

Geveze'nin sunumuyla gerçekleştirilen ve çocukları daha sürdürülebilir bir dünya için bir araya getiren Scratch Cup 2022, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Birbirinden yaratıcı oyunlar için hünerlerini sergileyen ve kodlayan çocuklar, hem doğayı korumak için yarıştı hem de yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayarak jürinin karşısına çıktı.

2 Mart tarihinde gerçekleştirilen Scratch Cup 2022, "Minik Eller Büyük Hayaller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında çocukları bir araya getirdi. Eğitimlerini bitiren 28 çocuktan oluşan 10 finalist takım kıyasıya yarıştı, birbirinden yaratıcı oyunları tasarlayabilmek için kodlama becerilerini gösterdi. Jüri üyeleri ise çocukları değerlendirme aşamasında oldukça zorlandı.

Scratch Cup 2022 etkinliğinde söz alan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, kodlamaya olan ilginin giderek arttığına dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 yılından bu yana kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızın temeline çocukları ve gençleri alarak Türkiye’de çocuğu sahiplenen tek bankayız. Banka olarak bizi ayrıştıran etken dijitalleşmeye ve teknolojiye yaptığımız yatırım ve bunu çalışmalarımızın odağına koymamız oldu."

“ÇOCUKLARIN YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYORUZ”

"Çocuklar için hayata geçirdiğimiz eğitim programlarını hızlı bir şekilde internete taşıyabildik" diyen Tan, böylece çok daha fazla sayıda çocuğa ulaşma şansı yakaladıklarına vurgu yaptı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Teknolojinin sunduğu olanaklarla pandeminin bize etkisi pozitif oldu. Çocukları teknolojiyi öğrenmeye ve anlamaya cesaretlendirmeliyiz.”



Parlak fikirli, zihni açık bu nesil ile hedefledikleri geleceği yaratacaklarına inandıklarını kaydeden Tan, sunulan bu eğitimler sonucunda çocukların yeteneklerini ortaya çıkardıklarını, dünyayı daha iyi anlamalarında ve vizyon sahibi bireyler olmalarında destekleyici olduklarına vurgu yaptı.

ÇOCUKLARA 345 BİN SAAT KODLAMA EĞİTİMİ

2015 yılından bugüne Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sorumluluk platformu çatısı altında proje ortağı Habitat Derneği ile kodlama eğitimleri verdiklerinin altını çizen Tan, son 3 yıldır Scratch ve CodyRoby eğitimleriyle birlikte bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında toplamda 45 binden fazla çocuğa ulaştıklarını belirtti ve 345 bin saate yakın kodlama eğitimi verdiklerini dile getirdi.

SCRATCH EĞİTİMİ 8-14 YAŞ ARASI TÜM ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

8-14 yaş arası tüm çocukların online ortamda Scratch eğitiminden ücretsiz yararlanabildiğini belirten Tan, 65’ten fazla ilde 13 bini aşkın çocuğa ulaştıklarını kaydederken, amaçlarının daha fazla çocuğa ulaşabilmek olduğunu söyledi.

Scratch Cup 2022 finalinde konuşan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, erken dönemde çocukların dijital dönüşüme entegre olmalarına önem verdiklerini, bu kapsamda çocukların dijital becerilerini geliştirerek sadece yeni teknolojiyi kullanmalarını değil, geliştirici olmalarını da istediklerini kaydetti.

ÇOCUKLAR İKLİM KRİZİNE KARŞI ÇÖZÜMLER ÜRETİYOR

QNB Finansbank ile birlikte “Minik Eller Kod Yazıyor” projesinin başarıya ulaştığına vurgu yapan Hazır, geride kalan 3 yılda Türkiye’nin 67 ilinden toplamda 34 bin çocuğumuzu temel kodlama eğitimleri ile buluşturduklarını belirtti ve ekledi:

“Pandemi döneminde ise eğitimlerimizin aksamaması adına ve eğitim içeriklerinin geniş kitlelere ulaşması amacıyla hayata geçirdiğimiz “www.minikellerkodyazıyor.com” üzerinden bugüne kadar toplam 4.725 çocuğumuz kodlama eğitimi aldı ve eğitimlerin tüm aşamalarını tamamladı. Proje kapsamındaki eğitimler ve etkinlikler ile çocuklarımızın sadece kodlama becerilerini değil sanat, resim, müzik ve hikâye anlatıcılığı becerilerini, hayal güçlerini ve yaratıcılık kaslarını da geliştirmeyi amaçlamaktayız. Hepimiz biliyoruz ki 21.yy, dijital yetkinlikleri gelişmiş kişilerin toplumları yönlendirip liderlik edeceği bir yüzyıl olacaktır. Bu sebeple çocuklarımızın dijital yetkinliklerini geliştirirken edindikleri bu dijital yetkinliklerle dünyamızın sorunlarından biri olan iklim krizine çözümler üretiyor olmaları Scratch Cup yarışmanın önemi bir kez daha ortaya koyuyor.”

10 TAKIM KIYASIYA YARIŞTI

Scratch 2022, “Doğayı Kurtar” temasıyla çocukları tek çatı altında buluşturdu ve yaratıcılıklarını konuşturmasına imkan verdi. Bu kapsamda 836 yakım, jürinin değerlendirmesi sonucu zorlu bir sınavdan geçti. 8-10 ve 11-14 yaş kategorilerinden beşer takım olmak üzere 10 takım finale kalırken, kendilerine verilen süre içinde çocuklar jürinin sorularını yanıtlamaya çalıştı.

Finalde 8-10 yaş grubunda; Ayak İzlerini Takip Et, Doğa Dostu, Doğa Park, Doğayı Kurtar ve Güven Bana Dünya; 11-14 yaş grubunda ise Çevrem Temiz Dünya Temiz, Doğa ve Çevre, Dünya Koruyucusu Kedi, Dünyanın Kaderi Elimizde ve Kübikera ekipleri yarıştı. Ekipler, kendi yaş kategorileri içerisinde En İyi Görsel Tasarım, En İyi Senaryo, En İyi Kod Yapısı, En İyi Uyarlama, En İyi Proje ödül kategorilerinde Scratch Cup 2022 kupası ve madalyaları ile teknoloji hediye çekinin sahibi oldu.

İşte kazanan ekipler:

8-10 Yaş Kategorisi

En İyi Proje Ödülü; Doğa Park Ekibi, Uşak Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu

En İyi Görsel Tasarım Ödülü; Doğayı Kurtar Ekibi, İstanbul

En İyi Kod Yapısı Ödülü; Güven Bana Dünya Ekibi, Şanlıurfa Özel Yavuz Selim Dağ Koleji

En İyi Uyarlama Ödülü; Ayak İzlerini Takip Et Ekibi, Kocaeli Şükrü Aracı İlkokulu

En İyi Senaryo Ödülü; Doğa Dostu Ekibi, İzmir Bilfen Eğitim Kurumları

11-14 Yaş Kategorisi

En İyi Proje Ödülü; Dünya Kurtarıcısı Kedi Ekibi, Bursa Özel Özkocaman Ortaokulu

En İyi Görsel Tasarım Ödülü; Dünyanın Kaderi Elimizde Ekibi, İstanbul Ali Haydar Ersoy Ortaokulu

En İyi Kod Yapısı Ödülü; Kübikera, Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi

En İyi Uyarlama Ödülü; Doğa ve Çevre Ekibi, Hatay TED Koleji

En İyi Senaryo Ödülü; Çevrem Temiz Dünya Temiz Ekibi, İzmir Özel Rota Bornova Ortaokulu







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