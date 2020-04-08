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Teknoloji
Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:40,Son Güncelleme:/

Mini LED ekrana sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı satışta!

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Mini LED ekrana sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı satışta!
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Koronavirüs salgını nedeniyle tüm gününü evinde geçiren kullanıcılar, işlerini ve eğitimlerini sürdürmek için bilgisayarlarını yenilemeye başlarken, teknoloji üreticileri de boş durmuyor ve yeni ürünlerini bir bir satışa çıkarıyor. Bunun son halkası olan MSI ise Creator 17 adını verdiği dizüstü bilgisayarını kullanıcılara sundu. Cihazın en önemli özelliği ise sektördeki ilk mini LED panele sahip olması...

Ekran teknolojilerinde adını sıkça duyduğumuz Mini LED paneller şimdi de dizüstü bilgisayarlarda kendine yer bulmaya başladı. Bu kapsamda MSI Creator 17 isimli ürün, bir ilki başarmış durumda. İlk olarak bu yılın başlarında Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2020 teknoloji fuarında görücüye çıkan; ancak hakkında pek de detay paylaşılmayan MSI Creator 17, aradan geçen 4 ayın ardından tamamen ortaya çıkmış durumda.

Mini LED ekrana sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı satışta

Cihazda 17.3 inç'lik miniLED panel yer alıyor. Standart LED ekranlarla kıyaslandığında bu minik LED ekranlar çok daha verimli çalışıyor. Şöyle ki, parlaklık seviyesi 1000 nite kadar çıkıyor ve HDR performansında da önemli bir artış söz konusu. 4K desteğine de sahip olan ürün, DisplayHDR 1000 serfitikasına sahip.
Mini LED ekrana sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı satışta

8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcisinden güç alan MSI Creator 17'de kullanılan ekran kartı ise Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q. 64 GB DDR4 RAM kullanan cihazda üç adet M.2 slotu bulunuyor ve içlerinden birinde 1 TB kapasiteye sahip NVMe SSD yer alıyor.
Mini LED ekrana sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı satışta

Wi-Fi 6, Bluetooth 5 gibi en yeni ağ teknolojilerini destekleyen cihazın batarya ömrü ise yaklaşık 6 saat.

MSI Creator 17'nin açıklanan fiyatı ise 3500 dolar.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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