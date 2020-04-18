Minecraft Sistem Gereksinimleri Neler? Minecraft İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Minecraft,2011 yılında piyasaya sürülen, daha sonra da Microsoft tarafından satın alınan bir sandbox oyunudur. Oyun, Legolarla, tasarımlar yapılmasını sağlıyor.

Oyunda; Hayatta Kalma (Survival), Zorlayıcı (Hardcore), Yaratıcı (Creative), Macera (Adventure) ve Seyirci (Spectator) kategorilerinde beş oyun tipi bulunuyor. Oyunda takip edilmesi gereken bir görev veya hikaye bulunmuyor. Bunu oyuncular kendi hayal dünyalarını ve tasarımlarını yansıtarak ortaya çıkarıyorlar.

Legolardan (küplerden) kendinize ev, araç, silah, hayvan, araç-gereç yapıyorsunuz. Oyunun tipine göre düşmanlara karşı savaşıyorsunuz, evinizi, bahçenizi, hayvanlarınızı koruyorsunuz. Oyuncuların dışında bir de moblar bulunuyor. Özellikle saldırgan moblara karşı kendinizi korumalı ve savunmalısınız.

Minecraft Sistem Gereksinimleri

Oyuna sürekli yeni güncellemeler geldiği için bilgisayar sistemine bağlı olarak fps (kare hızı) düşüşleri olabiliyor. Bu nedenle, oyunun oynanabilmesi için bilgisayarda yüklü olması gereken minecraft sistem gereksinimleri şunlardır;

Minecraft İçin Minimum Sistem Gereksinimleri; Windows 7 veya üstü işletim sistemi, Intel Core i3-3210 işlemci, 2 gb ram, 1 gb depolama alanı, Intel HD 4000 ekran kartı gerekiyor.

Minecraft İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri; Windows 10 işletim sistemi, Intel Core i5-4690 işlemci, 8 gb ram, 4 gb depolama alanı ve AMD Radeon R7 360 ekran kartına ihtiyacınız bulunuyor.