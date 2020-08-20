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Teknoloji
Haber Giriş: 20.08.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Minecraft Jurassic World yayınlandı: Neler sunuyor?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Minecraft Jurassic World yayınlandı: Neler sunuyor?
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Özellikle eğitim alanında yoğun olarak kullanılan Minecraft için yeni bir DLC (genişleme paketi) yayınlandı. Peki Minecraft Jurassic World DLC paketi kullanıcılara ne vaadediyor?

Dünyanın en yaygın oyunlarından biri olan ve Microsoft'un geliştirdiği Minecraft, pek çok farklı amaçla kullanılıyor. Son olarak yayınlanan yeni bir DLC ise daha çok işletme becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik hazırlandı.

Minecraft Jurassic World, tema olarak yılların efsane filmi olan Jurassic World'ü kullanıyor. Oyuncular, bu DLC'de dinozor parkının işletmesini yönetiyor ve becerilerini geliştirmeye çalışıyor.

Minecraft Jurassic World yayınlandı: Neler sunuyor

Peki bu DLC'de başka neler var? Dinozor bakımı, risk yönetimi, güvenlik unsurlarını düşünmek zorunda kalacak olan oyuncuların kaynakları akıllıca yönetmesi gerekiyor. Ayrıca oyuncuların bulacakları DNA'lar da daha büyük dinozorların geliştirilmesi için yardımcı oluyor.

Minecraft Jurassic World DLC paketini almak için 7.99 dolar ödenmesi gerekiyor. 

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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