Minecraft Jurassic World yayınlandı: Neler sunuyor?

Dünyanın en yaygın oyunlarından biri olan ve Microsoft'un geliştirdiği Minecraft, pek çok farklı amaçla kullanılıyor. Son olarak yayınlanan yeni bir DLC ise daha çok işletme becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik hazırlandı.

Minecraft Jurassic World, tema olarak yılların efsane filmi olan Jurassic World'ü kullanıyor. Oyuncular, bu DLC'de dinozor parkının işletmesini yönetiyor ve becerilerini geliştirmeye çalışıyor.



Peki bu DLC'de başka neler var? Dinozor bakımı, risk yönetimi, güvenlik unsurlarını düşünmek zorunda kalacak olan oyuncuların kaynakları akıllıca yönetmesi gerekiyor. Ayrıca oyuncuların bulacakları DNA'lar da daha büyük dinozorların geliştirilmesi için yardımcı oluyor.



Minecraft Jurassic World DLC paketini almak için 7.99 dolar ödenmesi gerekiyor.