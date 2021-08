Minecraft: Eğitim Sürümü ödül kazandırdı

Microsoft Türkiye EDU ekibi, Microsoft global tarafından düzenlenen FY21 Corp EDU Ödül Töreni’nde Minecraft MAU performansı ile “Dünyanın En İyi Pazarı” Ödülü’ne layık görüldü. “En İyi Scorecard Performansı” kategorisinde de en başlarda yer alan EDU ekibi, runner-up subsidiary olarak mansiyon aldı. Dünyanın dört bir yanından binlerce projeyi değerlendiren Microsoft Global Minecraft yetkilillerinin seçtiği en başarılı 12 projenin 6’sı Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ni temsilen Türkiye’den çıktı.

Ödülle ilgili görüşlerini paylaşırken Microsoft Türkiye olarak Minecraft: Eğitim Sürümü’nün eğitim ve öğretimde kullanımını yenilikçi uygulamalarla yaygınlaştırdıklarına vurgu yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, “Geride bıraktığımız akademik takvim yılında Türkiye’de 62 bin öğrenci ve öğretmen Minecraft: Eğitim Sürümü’nü eğitim ve öğretim süreçlerinde aktif şekilde kullandı. Türkiye’de, Minecraft: Eğitim Sürümü’nün çalışma prensiplerini tüm dünya ülkeleri ve eğitim sistemlerine örnek teşkil edecek şekilde uygulayarak, Microsoft’un Global Minecraft: Eğitim Sürümü ödülüne layık görülmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki akademik takvim yılında da Minecraft: Eğitim Sürümü ile daha çok öğrenciye ve öğretmene katkı sağlama hedefiyle bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Minecraft: Eğitim Sürümü ile oyun ve proje tabanlı STEM eğitiminde atılım başladı

Minecraft: Eğitim Sürümü’nün etkin kullanımı için gerekli üç çalışma prensibini (öğretmen mesleki gelişim eğitimleri, müfredat bütünleştirme çalışması, Ulusal Öğrenci İnşa Meydan Okumaları) Türkiye’de örnek teşkil edecek şekilde hayata geçiren Microsoft Türkiye, ilk olarak öğretmenlerin Minecraft: Eğitim Sürümü ile sınıflarını dönüştürebilmeleri için Minecraft: Eğitim Sürümü’nü kullanma hazırbulunuşluklarını sağladı. Bunun için hem öğretmen eğitimine hem de Minecraft: Eğitim Sürümü ile ders içeriği oluşturmaya yatırım yapıldı. Her branştan 4 bini aşkın öğretmen, yüz yüze ve Microsoft Teams platformu üzerinden ücretsiz olarak verilen çevrimiçi eğitimlere katıldı. Uzaktan eğitimde Minecraft: Eğitim Sürümü’nü bir öğretme ve öğrenme aracı olarak kullanma yetkinliği kazanan öğrenen öğretmenler, Minecraft: Eğitim Sürümü ile sınıflarında oyun ve proje tabanlı STEM eğitimini verimli bir şekilde uygulamaya başladılar.

Öğretmen eğitimlerine ek olarak, Microsoft Türkiye’nin Global Minecraft Mentörü Yudum Özkan ve Global Training Partner’ı IDE Danışmanlık iş birliğiyle 24 ders planından oluşan yerel bir müfredat içeriği oluşturuldu. Böylece öğretmenlerin Minecraft: Eğitim Sürümü ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın STEM ve kodlama müfredatını çevrimiçi sınıflarda işlemesi mümkün kılındı.

Minecraft: Eğitim Sürümü ile öğretmenlerin sınıf ortamı dönüştürüldüğü gibi, öğrenme süreçleri de ders saatleri dışında— özellikle pandemide okuldan uzak kalınan ve evde sosyal izolasyon içerisinde bulunulan zorlu dönemlerde— gerçekleştirilen “2020 Minecraft Daha İyi Bir Dünya Tasarla Meydan Okuması” gibi global yarışmalarla desteklendi. 200’den fazla öğrenci, bu inisiyatif sayesinde pandemide Minecraft: Eğitim Sürümü ile daha sürdürülebilir ve erişilebilir bir dünya inşa ettikleri yeni projeler üretme şansını yakaladılar.