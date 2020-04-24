Minecraft Eğitim Challenge başvuruları için son gün 29 Mayıs

Her yıl tüm dünyada gerçekleştirilen Minecraft challenge’ları öğrencilere bir görev vererek onları ilham verici çözümler tasarlamaya davet ediyor. Bu görevler, yeni nesil bir araba inşası, okulunuzun sürdürülebilir bir versiyonu, yaşadığınız şehir için yeni bir park tasarımı, enerji tasarruflu bir ev tasarımı ya da tarihten bir sahnenin ya da yerel bir kent simgesinin yeniden oluşturulmasını içerebiliyor.

Microsoft 30 Haziran’a kadar, oyun tabanlı ve kodlamaya dayalı yeni nesil öğrenim aracı Minecraft Eğitim Sürümü’nü tüm dünyada uzaktan eğitime destek vermek için Office365 Eğitim okul e-posta adresine sahip eğitim kurumlarına ücretsiz sunduğunu duyurmuştu. Buna ek olarak Microsoft şimdi Minecraft Eğitim Challenge 2020 ile öğrencileri Minecraft: Eğitim Sürümü’nü kullanarak erişebilirlik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temaları gibi gerçek dünya problemlerine yenilikçi çözümler geliştirmeye davet ediyor.

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul konuyla ilgili şunları belirtti: “Bilime en çok ihtiyaç duyduğumuz ve evde bolca vaktimizin olduğu bu zorlu günlerde, hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürecek gençlere fırsatlar sunmak çok önemli. Geleceğin meslekleri, bu gençlerin kullandığı bilgisayarların tuşlarının ucunda. Biz de Microsoft olarak onların potansiyelini açığa çıkarak girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Minecraft: Eğitim sürümü ile geleceğimizi temsil eden ve 23 Nisan’da okula gidemeyen öğrencilerin kodlama ve bilgisayar öğrenerek, yazılım geliştirmelerine çok önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Minecraft Eğitim 2020 Challenge ile öğrencilere hayallerini yazılım projelerine dönüştürmek noktasında hem eğlenceli hem de öğretici bir fırsat sunuyoruz.”

Microsoft okulların Minecraft: Eğitim Sürümü ile çevrimiçi ve güvenli bir şekilde uzaktan eğitime devam etmesini sağlamak için Minecraft: Eğitim Sürümü ile Uzaktan Eğitime Başlangıç Kiti ile eğitimcilere içerik desteği veriyor.

Tüm okullar katılabilir

Minecraft Eğitim Challenge 2020 girişiminin teması “Daha İyi Bir Dünya Tasarlamak” olarak belirlendi. Tüm okullara ücretsiz olarak verilen, geçerli bir Office 365 Eğitim okul e-posta hesabı olan tüm eğitimci ve öğrencilerin katılımına açık olan yarışmada, kamusal alan, sürdürülebilir okul, erişilebilir araç, karbon nötrlüğü, erişilebilir sınıf ve sağlık sistemi konularında hazırlanan özgün projelere yer verilecek. Microsoft okullar için ilham verici bir rekabet ortamı yaratmak hedefiyle oluşturduğu Minecraft Eğitim Challenge 2020 Kiti ile eğitimcilere içerik desteği veriyor.

Türkiye'deki tüm okullara açık olan yarışmada 3-5 kişilik öğrenci takımlarının Minecraft: Eğitim Sürümü kullanarak oluşturacağı projeler değerlendirilecek. Başarılı projeler 12 Haziran’da açıklanacak. Microsoft, öğrencilerin başarılı projelerini internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşacak.

Çok katılımcı moduyla takım çalışmaları gelişiyor

Minecraft: Eğitim Sürümü’nde öğrenciler “çok katılımcı modu” ile birlikte çalışıyor. “Çok Katılımcı Modu” Minecraft dünyasında projeler üzerinde çalışan öğrencileri işbirliğine, iletişime ve problem çözmeye teşvik ediyor; başarılı projeleri ödüllendirip sosyal izolasyon içindeki bu zorlu dönemde motivasyonu yüksek tutan faydalı bir yol sunuyor. Bu yöntemle öğrenci ve öğretmenler tek bir Minecraft dünyasında aynı anda birlikte çalışabiliyor, takımlar halinde tasarım ve kodlama yapıyor. Microsoft okulların çok katılımcı modunda takım çalışması yapması amacıyla Minecraft: Eğitim Sürümü ile Uzaktan Eğitim – Çok Katılımcı Modu Kullanım Kılavuzu ile içerik desteği sağlıyor.

Çevrimiçi seminerlerle eğitimcilere içerik ve kullanım desteği

Microsoft, öğrencilere üstesinden gelebilecekleri gerçek dünya problemlerine yenilikçi çözümler sundukları Minecraft Eğitim Challenge’a hazırlık yapmaları için çevrimiçi iki seminer hazırladı. Eğitimciler webinarlara kaydolarak sorularını yönlendirebilecek ve daha sonra kayıtları izleyebilecek. İlk olarak 28 ve 29 Nisan’da yayımlanacak bu webinarlar, 5-6 Mayıs, 19- 20 Mayıs, 26- 27 Mayıs, 2-3 Haziran tarihlerinde tekrar edecek. Webinarlara kaydolup bilgi almak, istenen yerde ve zamanda kayıtları yeniden izlemek ve sorularla uzmanlara danışmak için aşağıdaki linklere tıklanabilir.