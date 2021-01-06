Minecraft Earth kapatılıyor: İşte son kullanım tarihi

Minecraft Earth'ün geliştiricisi Mojang Studios, koronavirüs salgını nedeniyle Minecraft Earth'ün yolun sonuna geldiğini duyurdu. Oyun,serbest hareketle oynandığından ve dışarıya çıkılması gerektiğinden özellikle pandemi sürecinde büyük darbe aldı. Geliştirici firma ise Pokemon Go'da yapıldığı gibi ev içinde oyunun oynanması için çeşitli hamleler yaptı. Ancak bu da oyunu kurtaramadı.



30 Haziran'da oyunu erişime kapatacak olan Microsoft 1 Temmuz'da oyuncu verilerini silecek. Oyunun ömrü boyunca herhangi bir noktada Minecraft Earth'te para harcadıysanız, Minecraft'ın Bedrock sürümünü mobil cihazınıza indirmenize olanak tanıyan bir jeton alabilirsiniz. Kapatma hakkında daha fazla ayrıntıyı Minecraft'ın web sitesinde bulabilirsiniz.



Microsoft için bu durum şüphesiz tam bir hayal kırıklığı. Oyun WWDC 2019'da sahneye çıktığında büyük beklentiler vardı.



Minecraft Earth'ün, Microsoft'un tüm kaynaklarını kullanmasına karşın bir salgınla hayatta kalamayacağı gerçeği, AR uygulamalarının geleceği için iyi bir işaret değil.

YENİ BİR GÜNCELLEME GELİYOR

Oyun her ne kadar 2021 yılının yarısından sonra kapatılacak olsa da, yapımcı şirket yeni bir güncelleme geleceğini de duyurdu. Para işlemlerini ortadan kaldıran oyunda bir şeyler üretip inşa etmek daha kısa vakit alacak.