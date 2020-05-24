Minecraft Dungeons, 26 Mayıs’ta Xbox Game Pass’e geliyor

Tüm zamanların en çok satan oyunu Minecraft’ın alternatif versiyonu Minecraft Dungeons, Standard ve Hero olmak üzere iki sürümle piyasaya çıkacak. Sıradan zindan oyunlarından yola çıkılarak kurgulanan klasik macera oyununda kahramanlar labirent ortamında dolaşıyor, çeşitli bulmacalar çözüp canavarlarla savaşıyor. Çok oyunculu olarak da oynanabilen Minecraft Dungeons, maksimum 4 kişi oynanabiliyor.



Toplayıcılık, seviye geliştirme ve silah edinme açısından Minecraft’ın dinamikleri ile aynı sayılabilecek özellikleri içinde barındıran Minecraft Dungeons, normalde Minecraft evreninde göremeyeceğiniz yapılar, araçlar ve eşyalar da içeriyor. Microsoft’un bütün birinci parti oyunlarında olduğu gibi Minecraft Dungeons da çıktığı ilk gün Xbox Game Pass’te erişilebilir olacak.



100’den fazla oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass’in, konsol için olan versiyonuna aylık 29,99 TL, bilgisayar için olan versiyonuna ise beta sürümüne özel aylık 14,99 TL ücretle sahip olunabiliyor.