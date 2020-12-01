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Teknoloji
Haber Giriş: 01.12.2020 - 08:16 | Son Güncelleme:

Minecraft 600 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Minecraft 600 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı
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Microsoft'un popüler platformlarından biri olan Minecraft'a olan ilgi gün geçtikçe büyüyor. Toplamda 600 milyon oyuncu sayısına ulaşan oyunun bu başarısında Çin'in payı ise oldukça büyük.

Pek çok farklı alanda kullanılan ve oyun olmaktan öte eğitim alanında dahi kullanılan Minecraft, Çin hamlesinin ardından kullanıcı kitlesini hayli genişletti. Sadece Çin'den milyon oyuncuyu kendisine çekmeyi başaran oyun, toplamda 600 milyon kullanıcıya ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

ÜCRETSİZ OLDU, HIZLA YAYILDI

Minecraft'ın Çin'de hızla büyümesinin pek çok sebebi var. Örneğin ücretli olarak kullanılabilen Minecraft, Çin'de ücretsiz dağıtıldı. Aynı zamanda ülkedeki sansür kurallarına da tamamen uyum gösteren Minecraft, bu kapsamda içerisindeki verileri de Çin yönetimiyle paylaştı.

Minecraft 600 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı

Pandeminin de denkleme dahil olmasıyla birlikte kullanıcı sayısını daha da hızlı artıran Minecraft'ın özellikle Çin'de kullanıcı kitlesini daha da genişletmesi bekleniyor.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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