Minecraft 600 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı

Pek çok farklı alanda kullanılan ve oyun olmaktan öte eğitim alanında dahi kullanılan Minecraft, Çin hamlesinin ardından kullanıcı kitlesini hayli genişletti. Sadece Çin'den milyon oyuncuyu kendisine çekmeyi başaran oyun, toplamda 600 milyon kullanıcıya ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

ÜCRETSİZ OLDU, HIZLA YAYILDI

Minecraft'ın Çin'de hızla büyümesinin pek çok sebebi var. Örneğin ücretli olarak kullanılabilen Minecraft, Çin'de ücretsiz dağıtıldı. Aynı zamanda ülkedeki sansür kurallarına da tamamen uyum gösteren Minecraft, bu kapsamda içerisindeki verileri de Çin yönetimiyle paylaştı.



Pandeminin de denkleme dahil olmasıyla birlikte kullanıcı sayısını daha da hızlı artıran Minecraft'ın özellikle Çin'de kullanıcı kitlesini daha da genişletmesi bekleniyor.



