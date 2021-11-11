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Mina coin nedir, özellikleri nelerdir?

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Mina coin nedir, özellikleri nelerdir

Mina, kısa ve öz bir blok zincirine sahip bir katman-1 protokolüdür. Bitcoin ve Ethereum gibi mevcut blok zincirleri yüzlerce gigabayt veri depolar ve blok zincirlerinin boyutu zamanla artacaktır. Mina ile, blok zinciri her zaman aynı boyutta kalır - kullanımdaki büyümeden bağımsız olarak yaklaşık 22 kb (birkaç tweetin boyutu) olarak büyüklüğe sahip olduğu söylenebilir. Bu, kullanıcıların ağı hızlı bir şekilde senkronize etmelerini ve doğrulamalarını sağlar, bu da ağ ademi merkeziyetçiliğini artırmaya ve ağ üzerinde %51 saldırısına karşı güvenlik açığını azaltmaya yardımcı olur.

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MINA, protokolün yerel yardımcı program belirtecidir ve aşağıdaki kullanım durumlarına sahiptir:

Staking: Kullanıcılar, stake ödülleri (MINA jetonlarında ödenir) karşılığında ağın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için düğümleri çalıştırabilir ve MINA jetonlarını stake edebilir . Alternatif olarak, kullanıcılar üçüncü taraf bir stake etme hizmetine yetki vererek tokenlerini dolaylı olarak stake edebilirler . Herhangi bir yeni devredilen stake'in yürürlüğe girmesinden önce 2 ila 4 haftalık bir gecikme süresi olduğunu unutmayın.

Ağ işlem ücretleri: Kullanıcılar, Mina Ağı üzerindeki Snapps (dApps) ile her etkileşim için ağ işlem ücretlerini (MINA belirteçlerinde) ödeyecektir.

Blok üretimi: Blok üreticileri, fikir birliğine varan ve blok zincirine güvenlik sağlayan doğrulayıcılardır. MINA jetonlarını stake etme ve blok zincirinde yeni bloklar üretme karşılığında blok ödülleri kazanırlar.

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