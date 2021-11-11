Mina coin nedir, özellikleri nelerdir?

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MINA, protokolün yerel yardımcı program belirtecidir ve aşağıdaki kullanım durumlarına sahiptir:

Staking: Kullanıcılar, stake ödülleri (MINA jetonlarında ödenir) karşılığında ağın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için düğümleri çalıştırabilir ve MINA jetonlarını stake edebilir . Alternatif olarak, kullanıcılar üçüncü taraf bir stake etme hizmetine yetki vererek tokenlerini dolaylı olarak stake edebilirler . Herhangi bir yeni devredilen stake'in yürürlüğe girmesinden önce 2 ila 4 haftalık bir gecikme süresi olduğunu unutmayın.

Ağ işlem ücretleri: Kullanıcılar, Mina Ağı üzerindeki Snapps (dApps) ile her etkileşim için ağ işlem ücretlerini (MINA belirteçlerinde) ödeyecektir.

Blok üretimi: Blok üreticileri, fikir birliğine varan ve blok zincirine güvenlik sağlayan doğrulayıcılardır. MINA jetonlarını stake etme ve blok zincirinde yeni bloklar üretme karşılığında blok ödülleri kazanırlar.