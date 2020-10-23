Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye uzay alanında vites yükseltmiş durumda. Türkiye Uzay Ajansını kurduk. Ajansımızla Türkiye'de uzay ve havacılık alanındaki tüm faaliyetleri koordine ediyoruz. Şu anda milli uzay programımızın yazılım çalışmaları devam ediyor, yakında kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.



TÜRKSAT 5A İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci Garı’nda düzenlenen ’Türk Demiryolu Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin ilk oturumunda konuşan Karaismailoğlu, "Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021’in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A’da 2022’de fırlatılacak. Bu şekilde uzaydaki yörünge haklarımızla yayıncılık ve internet erişiminde de söz sahibi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunuyor.

Türkiye'nin ilk uydusu 10 Ağustos 1994'te fırlatıldı ve 12 yıl hizmet verdi. Türksat 1C uydusundan 14, 2A uydusundan da 15 yıl yararlanıldı.

Aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B, haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uyduları ise gözlem yapıyor.





