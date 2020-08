Migros, tarımda verimi artırmak için Vodafone teknolojisinden yararlanacak

Migros ve Vodafone ortak açıklamasına göre, Migros'un üreticilerinin tarlalarına kurduğu Vodafone Business Dijital Tarım İstasyonları ile çiftçiler, fiziken orada bulunmasalar bile cep telefonları üzerinden, tarlalarının durumunu, toprağın nemini ve ihtiyaçlarını kontrol edebiliyor.

Dijital Tarım İstasyonlarıyla hayata geçen tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi, çiftçilere doğru üretim ve verimli mahsul yanında tasarruf fırsatı sunuyor. Akıllı sulama sistemleri, enerji yönetim sistemleri, depo ve tank takip sistemleri gibi tarımsal çözümlere entegre edilebilen Dijital Tarım İstasyonu, toprağın nemini ve kalitesini, hava durumunu anlık takip ediyor, haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veriyor. Sistem, ilaçlama zamanları konusunda da uyarı gönderiyor; böylece bilinçli ilaç kullanımı yapılarak daha sağlıklı ürünler yetiştirilebiliyor. Su ve enerji kaynaklarının bilinçli kullanımının daha da önemli kazandığı günümüzde, Dijital Tarım İstasyonu yalnızca gerekli zamanlarda sulama uyarısı yaparak su ve elektriğin boşa harcanmasının önüne geçiyor.

Satışlarının yüzde 77'si tarıma dayalı olan, yüzde 65'i "İyi Tarım" sertifikasına sahip sebze-meyve ürünlerini tüketiciye ulaştıran Migros, Vodafone Business'ın Dijital Tarım İstasyonu çözümü ile mağazalarında satışa sunduğu ürünlerin kalitesini, miktarını ve stoklarını daha da iyi yönetebiliyor. Migros, Vodafone Business'ın 10 dijital tarım istasyonunu Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki üreticilerinin tarlalarında konumlandırıyor.

"Kaynakları doğru ve etkin kullanarak daha çok üretim gerçekleştirilebilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Dijital Tarım İstasyonu'nun hem sağlık hem verimlilik açısından öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak sürdürülebilirliği, iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetler, toplumun yaşam kalitesini artırmaya, hayatı kolaylaştırmaya ve dijital ekonomi çağına tam entegrasyona odaklanıyor. Tarım hepimizin geleceği. TÜİK verilerine göre 2019 yılı itibarıyla; tarım sektörünün Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki payı 275 milyar TL seviyesinde. Büyük bir potansiyel söz konusu ve daha gidecek yolumuz var. Çiftçilerimizin, tarımsal üretim yapan işletmelerimizin doğru bilgi ile yönlendirilmesi, doğru oranda, doğru araçlarla gübreleme, ilaçlama, sulama yapması ürün verimliliğini, kaliteyi ve kazancı artıracaktır.

Kaynakları doğru ve etkin kullanarak daha az girdi ile daha çok üretim gerçekleştirilebilecek. Bugün Vodafone Business'ın sunduğu tarımsal nesnelerin interneti çözümlerinin verimli kullanılması halinde, üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de yüzde 50'ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. Migros'un tarım ve gıdada sürdürülebilirliğe ne kadar önem verdiğini, bu anlamda önemli yatırımlar yaparak Türk tarımına büyük katkı sağladığını biliyoruz. Şimdi Dijital Tarım İstasyonumuz ile biz de bu katkı zincirine destek vereceğimiz için mutluyuz. İnanıyoruz ki 5 yıl sonra dönüp baktığımızda, Türkiye'de tarım modernizasyon konusunda büyük yol kat etmiş olacak ve biz de öncü aktörlerden biri olmaktan gurur duyacağız."

"Verimliliği artırmak için teknolojinin desteklediği katkılar sağlıyoruz"

Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Lütfi Rodoslu da Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki tarım alanlarına kurdukları dijital tarım istasyonlarıyla çiftçinin sağlıklı ve çevreci üretim olanağının yanı sıra daha az girdi ile daha çok üretim gerçekleştirilebildiğini ve çiftçinin maliyet kalemlerini minimize ederek üretimde önemli bir verim artışı elde edebildiklerini belirtti.

Yaşanılan sürecin bir ülkenin tarımda kendine yeter olabilmesinin önemini bir kez daha gösterdiğini aktaran Rodoslu, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçilerimizin her zaman yanında olduk ve onları her yönden destekledik. 2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'İyi Tarım Uygulamaları' standardında üretilen taze meyve ve sebzeyi mağazalarında satışa sunan ilk perakendeci olduk. Bu sayede çiftçilerimizin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan verimli, insan, hayvan ve çevre sağlığını koruyan bir tarım modeline geçmesine destek olduk. Türkiye'nin en fazla meyve, sebze, et ve taze unlu mamulleri satan perakendecisi olarak ciromuzun yüzde 77'si tarıma dayalı.

Özellikle taze gıdaların kesintisiz üretiminin hem sağlık hem de bulunurluk açısından kritik önemi nedeniyle tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını güvenle alabilmeleri için bütüncül destek sağlıyoruz. Bu yıl Tarım Kredi Kooperatifleriyle olan iş birliğimizi iki katına çıkararak 100 milyon TL'lik alım yapıyoruz. Çiftçilerin alacaklarını zamanında tahsil etmesini ve böylece daha rahat koşullarda üretim yapmalarını sağlayan finansman modelleri geliştiriyoruz. Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle de çiftçi için önemli maliyet kalemleri arasında yer alan enerji ve su gibi girdi maliyetleri doğru düzeye getirerek verimliliği artırmaları için teknolojinin desteklediği katkılar sağlıyoruz. Sürdürülebilir tarım hepimizin geleceği."