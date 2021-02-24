Microstrategy nedir?

Şirketin iş zekası yazılımının en yeni platform sürümü olan MicroStrategy 2020, satıcının HyperIntelligence yeteneklerinde iyileştirmeler, artırılmış zeka ve makine öğrenimi teknolojisi kullanan yerleşik bir analitik sistemi içerir.

Önceki platform sürümü olan MicroStrategy 2019 ise üç alana odaklanmıştı: birleşik analitik, veri kaynaklarına ve uygulamalara genişletilmiş bağlantıya izin verme; daha kolay mobil uygulama geliştirme için dönüşümsel mobilite; ve Bluetooth kimlik tespiti ve sesi entegre eden HyperIntelligence.

Önceki yazılım paketi olan MicroStrategy 10, MicroStrategy Analytics, MicroStrategy Mobile ve Usher'dan oluşuyordu. Veri ambarları, Excel dosyaları ve çeşitli kaynaklardan gelen büyük verilerde arama yapmak ve analitik gerçekleştirmek için iş zekası ve tahmine dayalı analitiği kullanmakta.

2010'da piyasaya sürülen MicroStrategy Mobile, Analytics yeteneklerini iPhone , iPad , Android ve BlackBerry için uygulamalara entegre eden bir yazılım platformudur . Verileri farklı platformlar için yeniden biçimlendirmeye gerek kalmadan daha kolay erişim sağlar.

Usher, kuruluşların dijital ve fiziksel erişimi kontrol etmeleri için güvenli bir yol sağlayan bir dijital kimlik bilgisi ve kimlik istihbaratı ürünüdür. Fiziksel rozetleri ve parolaları güvenli dijital rozetlerle değiştirir ve kullanıcı davranışı ve kaynak kullanımı hakkında bilgi üretir. Usher, üç faktörlü kimlik doğrulama, bant dışı kanallar, zaman sınırlı kodlar ve çift yönlü açık anahtar altyapısı şifrelemesi kullanır.