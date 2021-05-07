Microsoft’un Kuantum Programlama Dili Eğitimleri’ne başvurular sürüyor

İnsanlığın karşılaştığı en acil ve karmaşık zorlukların bazılarının çözümüne katkı sağlayacağı öngörülen kuantum teknolojisi, hesaplama yeteneklerindeki ilerlemelerden ilaç tasarımına kadar pek çok endüstriyi geliştirecek vaatlerde bulunuyor. Microsoft Türkiye, Global Shapers Ankara Hub ve QTurkey’nin iş birliği içinde hazırladığı “Q# Kuantum Programlama Dili Egitimleri” ile Türkiye’de bu alanda nitelikli bir yetenek havuzu yaratılması amaçlanıyor.

Eğitmen eğitimleri Microsoft Seattle Merkezi’ndeki mühendisler tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Şubat-Nisan ayları arasında başlayan Q# eğitimlerinin Mayıs ayında da devam edeceği duyuruldu. “Q# Kuantum Programlama Dili Eğitimleri” projesiyle 500 kişiye ulaşmayı öngördüklerini dile getiren Microsoft Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner, “Bu projeyle kuantum teknolojilerini bilişimciler arasında daha erişilebilir ve yaygın bir hale getirerek bu alandaki yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede kariyerlerinde yükselmelerinin de kolaylaşacağına inanıyoruz. Öte yandan hem eğitmenlerin hem de katılımcıların yarısından fazlasını kadınlar arasından seçerek kadınların bilişim sektöründeki varlığının güçlendirilmesine destek oluyoruz” dedi.