Microsoft’un GrowthX Accelerator programına Türkiye’den yoğun ilgi

Microsoft ile Abu Dhabi Yatırım Ofisi’nin (ADIO) ortaklığında geliştirilen start-up destek programı GrowthX Accelerator için başvurular tamamlandı. Türkiye’nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki start-up ekosistemine can suyu olması beklenen GrowthX Accelerator programı, Microsoft tarafından Ocak ayında kamuoyuna duyurulmuş ve Mayıs ayında başvurular toplanmaya başlanmıştı.

Programla ilgili görüşlerini dile getiren ADIO Genel Direktörü H.E. Dr. Tariq Bin Hendi, “Start-up’lar inovasyonun ve sosyal anlamda kalıcı pozitif etki yaratma potansiyeline sahip öncü teknolojilerin katalizörü pozisyonunda. Start-up’ların sunduğu avantajları değerlendiren Abu Dhabi, bu işletmelerin fikirlerini geliştirmelerine ve hem yerel hem de global anlamda büyümelerine zemin hazırlayan bir itici güç olma görevini üstleniyor. GrowthX Accelerator’un kurucu ortağı olarak, start-up’ları ve kurumsal şirketleri bir araya getirmek ve inovatif şirketlerin gelişimini kolaylaştıran fırsat kapılarını aralamak üzere Microsoft ile birlikte çalışmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

MEA Bölgesi Start-up’lardan Sorumlu Microsoft Yöneticisi Roberto Croci ise, “GrowthX Accelerator B2B çalışan start-up’lara dijital ekonomide yükselmek için ihtiyaç duydukları teknolojiyi, mentorluğu ve Pazar erişimini sağlıyor. MEA Bölgesi’nde müşterilerimizin rekabet kabiliyetini artıran inovatif çözümlere büyük bir iştahla yaklaştıklarına tanık oluyoruz. GrowthX Accelerator kapsamında Abu Dhabi Yatırım Ofisi ile yürüttüğümüz iş birliğini, hem Abu Dhabi’yi hem de bölgenin tamamını teknoloji ve girişimcilik alanında global bir merkeze dönüştürmek üzerine kurguladık” dedi.

Program çerçevesinde sanal ve fiziki atölye çalışmalarının yanı sıra “demo günleri” ve networking etkinlikleri de düzenlenecek. Bu etkinliklerde start-up’ların vizyonlarını yatırımcılara ve Microsoft’un bölgedeki müşterilerine anlatma şansı olacak. 12 haftalık ilk dönemin sonunda, kurumsal ortağının sorunlarını en etkin şekilde çözebilen 15 start-up Microsoft tarafından seçilecek.

Etihad Airways, Unilever, Akbank ve KPMG, programın ilk döneminde Kurumsal Uyumluluk Partnerleri olarak start-up’lara destek verecek. B2B modelde uzmanlaşmış start-up’lar seçilerek, söz konusu kurumsal şirketlerin yaşadığı problemlere teknolojik çözümler üretmek üzere, program süresi boyunca şirketlerle iş birliği içinde çalışacak.