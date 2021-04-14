Microsoft’un “Global Yetenek Girişimi” 30 milyon insana ulaştı

Microsoft, geçtiğimiz haziran ayında LinkedIn ile iş birliği içinde iş arayanların ve kendini geliştirmek isteyen çalışanların yeni dijital beceriler kazanmasına katkı sağlamak üzere çevrimiçi bir eğitim platformu olan “Global Yetenek Girişimi”ni başlattığını duyurmuştu. Söz konusu platform ile 25 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen Microsoft, bu hedefi geçerek 249 ülke ve bölgede 30 milyonu aşkın kişiye eğitim desteği sunmayı başardı. Pandemi sürecinde işine son verilmiş fabrika ve hizmet sektörü çalışanlarından perakende ortaklarına kadar milyonlarca insan; müşteri hizmetleri, proje yönetimi ve data analizi gibi günümüzün çok aranan pozisyonları için gerekli olan yetkinliği kazanabilmek amacıyla GitHub, LinkedIn ve Microsoft iş birliğinde geliştirilen çevrimiçi derslere yöneldi.

Microsoft aynı zamanda 2021’de 250 bin firmanın beceriye dayalı işe alım yapmasına yardım edeceğini de açıklayarak taahhüdünü uzatmış oldu. Bu plan çerçevesinde LinkedIn tarafından hem iş arayanlara becerilerini sergileyebilecekleri yeni yollar hem de işverenlerin beceri yeterliliğine göre adaylarla eşleşebilecekleri yeni araçlar sağlanacak. Beceri yeterlilikleri şu şekilde sıralanıyor:

LinkedIn Skills Path: Şirketlere beceriye dayalı işe alım yapmaları için yeni bir yol sunan Skills Path, LinkedIn Learning kurslarını ve beceri değerlendirmelerini bir araya getirerek işverenlere daha eşitlikçi bir şekilde ve kanıtlanmış becerilerine dayanarak aday bulma fırsatı sunuyor. Skills Path’i BlackRock, Gap Inc. ve Task Rabbit gibi çeşitli şirketlerle deneyen LinkedIn, işe alım süreçlerini çeşitli tecrübelere sahip adayları kapsayacak şekilde genişletmek adına çalışıyor.

Yeni etkileyici, kapsamlı ve kişiselleştirilmiş LinkedIn profil özellikleri insanların kendileriyle, kariyerleriyle ve hedefleriyle ilgili daha özgün ve merak uyandırıcı bir yolla daha fazla paylaşım yapmalarına yardımcı olacak. İş arayanlar, işverenlere ve işe alım müdürlerine sosyal becerilerini sergileyebilecekleri videolu Kapak Hikayesi de gönderebilecek. İşe alım müdürlerinin %75’i standart bir özgeçmişin bir adayın sosyal becerilerini değerlendirmek adına yetersiz olduğuna ve neredeyse %80’i adayları incelerken videonun öneminin arttığına inanıyor.

LinkedIn’in beceriler grafiğine genişletilmiş erişim imkanı sunulmasıyla birlikte; bireyler, çalışanlar, eğitim ve devlet kurumları için, iş gücü planlamalarının, işe alım ve gelişim programlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak ortak bir yetenek dilli yaratılacak.

Microsoft, çevrimiçi eğitim alanında yatırımlarını artırıyor

Microsoft, eğitim için tasarlanmış bir Microsoft Teams Eğitim uygulaması olan Career Coach da dahil olmak üzere, LinkedIn’in erişilmesi güç dijital yetenekleri geliştirmek adına yürüttüğü tüm çalışmaları destekliyor. Career Coach, eğitim kurumları için öğrencilerin hedeflerinin, ilgi alanlarının ve becerilerinin keşfedilmesine yardımcı olan, yapay zeka tabanlı bir beceri tanımlayıcı görevi üstleniyor. Uygulama, öğrencinin kapsamlı profilini iş piyasası trendleriyle uyumlu hale getirirken, aynı zamanda gerçek dünya becerileri kazanmasını ve akranları ve mentorlarıyla bağ kurmasını sağlayacak bir LinkedIn entegrasyonu da sunuyor.

İnsan kaynakları alanında son dönemde değişen dinamiklerini değerlendiren LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Uzun bir zaman boyunca, insanların işe alınma şekli yalnızca sahip oldukları işe, kazandıkları mevkiye ve tanıdıkları insanlara dayanıyordu. Bu değişmeye başlıyor. Artık çalışanlar hem sahip oldukları becerileri hem de ihtiyaç duydukları becerileri daha iyi anlıyor ve ifade ediyor. Şirketler ise sadece tanıdık referanslara bakmak yerine genellikle gözden kaçırılan topluluklara dahil çalışanların işlerini hangi yeteneklerini kullanarak yaptıklarına bakıyor. Bu değişimi hızlandırmaya yardımcı olmak istiyoruz” diyor.

Bu girişim kapsamında kar amacı gütmeyen ortaklarıyla iş birliği içinde çalışarak yaklaşık 6 milyon öğrenciye koçluk ve mentorluk yapan Microsoft, önümüzdeki dönemde yeni çevrimiçi uygulaması Career Connector’ı da hayata geçirecek. Career Connector ile çevrimiçi dersleri daha geniş bir şekilde uygulamayı planlayan Microsoft, önümüzdeki üç yıl içinde iş arayan 50 bin kişiye teknoloji tabanlı bir işte çalışma fırsatı sunacak. Career Connector ile Microsoft’un sunduğu çevrimiçi eğitimlerle becerilerini geliştiren öğrencilere, özellikle de kadınlara ve teknolojide yeterince temsil edilmeyen azınlıklara odaklanması hedefleniyor.

2021’de de süreceği açıklanan ve en çok aranan 10 mesleği kapsayan ücretsiz LinkedIn Learning ve Microsoft Learn dersleri ve uygun fiyatlı sertifika programlarıyla ilgili detaylı bilgiye Microsoft Blog’undan ulaşılabiliyor.