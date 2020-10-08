Microsoft'tan önemli adım... Bilgisayarınızı neden kullandığınızı soracak

Microsoft, Windows 10 ile yeni bir kurulum ekranını test ediyor. Bu sayede bilgisayarı neden kullanacağınızı seçip bilgisayarınızı ona göre özelleştirebileceksiniz. Windows 10, bu seçeneği size ilk aşamada sunacak. Yeni alınan veya format atılan bilgisayarların ilk açılışında önünüze gelecek ekran size bu soruyu soracak. Ev, eğitim, oyun, iş gibi seçeneklerin arasından kendi kullanım amacınıza uygun seçeneği seçmenizle birlikte Windows kurulumu size göre özelleştirecek.

Kurulum tamamlandıktan sonra her kullanıcı için farklı ekranlar olmayacak ancak kullanım aşamasında size kolaylıklar sağlayacak. Şu an test aşamasında olduğundan sınırlı sayıda kullanıcının deneyimlediği bu ekran, yakında tüm kullanıcılara sunulacak.

Örneğin kurulum aşamasında okul seçeneğini seçerseniz sizin için not alma, planlama gibi özellikleri ön plana çıkaracak. Bu özelleştirme ile birlikte kullanıcılar Windows 10’u tamamen kendi ilgi alanlarına ve kullanım amaçlarına göre kullanabilecek. Bu şekilde bilgisayar kullanımı daha verimli olabilecek. Özelleştirme daha şimdiden kullanıcıların ilgisini toplamayı başardı.