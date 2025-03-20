Microsoft'tan garip YZ hatası

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Yapay zekâ uygulamalarının hayranı değilseniz, bu haber hoşunuza gidecek. Microsoft'un Copilot adlı YZ asistanı, bir Windows güncellemesi sebebiyle yanlışlıkla işletim sisteminden kaldırıldı.



Şirket üretici YZ'yı herkese sunmaya çalışırken, geçtiğimiz hafta sunulan yazılımdaki hata, Copilot'ı Windows 10 ve 11 çalıştıran PC'lerden sildi.



Her iki işletim sistemi için 11 Mart'ta sunulan güncelleme ile ilgili Microsoft "Microsoft Copilot ile ilgili kimi cihazları etkileyen sorundan haberdarız. Uygulama istenmeden kaldırıldı ve görev çubuğundan da silindi" açıklamasını yaptı.



Tabii ki kimi Windows kullanıcıları yaşananı "keşke sadece bir hata olmasaydı" yorumlarıyla değerlendirdi.



Microsoft, Copilot'ı Windows 10 ve 11 işletim sistemi çalıştıran bilgisayarlara 2023 yılında otomatik olarak kurmaya başlamıştı.



Dileyen kullanıcılar, Copilot'ı ayarlar menüsünden kapatabiliyordu, ancak görünen o ki Microsoft kendi yazılımını silerek, bu ayarı da gereksiz hâle getirdi.



Şirket bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıklarken, etkilenen (ve tekrar Copilot'ı bilgisayarında görmek isteyen) kullanıcıların, Copilot'ı Microsoft Mağazası'ndan indirebileceğinin de altını çizdi.