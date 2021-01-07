Microsoft'a 1,5 milyon dolarlık dava

Albayrak Gurubu avukatlarından Sefa Karcıoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde, Albayrak Grubu Yönetim Bilgi Sistemleri Danışmanı Hulusi Gülen ile gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk şirketlerinin bir yandan ülke menfaatine üretim yapmak için aralıksız çalışırken, diğer yandan kurumsal teknolojik altyapılarını geliştirmek adına ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Karcıoğlu, söz konusu yatırımların, dünya devi teknoloji şirketlerinin haksız dayatmaları neticesinde kurumların mahremiyeti kapsamında ciddi sıkıntılar doğurabildiğini aktardı.

Microsoft'un, ürünün arkasında durmadığını savunan Karcıoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce tespit davası açarak müvekkil şirketlerdeki üretim kesintilerini ve ürünün çalışmasının problemli olduğunu ispatladık. Microsoft'a 'çalışmayan üründen sorumlusun, zararımızı karşıla' dediğimizde 'sadece 5 dolar öderim' diyor. İnsan aklı ile dalga geçiyorlar. Daha da önemlisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) mevzuatının hilafına müşterilerini bulut sistemine zorluyor. Zorlamayı da doğrudan söylemiyor, 'sistem arıza verdi, merkezi yurt dışında olan buluta geçersen sorun yaşamazsın' diyor. Bize göre esas dertleri, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ve kendi sistemlerinde kopya tutmak."

Karcıoğlu, Albayrak Grubu'nun açtığı bu davanın esasen bir tazminat davası değil, global yazılım firmalarına karşı başlatılmış milli bir mücadele olduğunu ifade ederek, "Bu dava ile ilgili gerekçelerimiz oldukça sağlam. Öncelikle Türk mahkemelerinde, daha sonra gerekirse uluslararası mahkemelerde Microsoft'un bu tutumunu ispat edeceğiz ve haksız uygulamaları nedeniyle mahkum edilmesi için ter dökeceğiz." dedi.

"Microsoft, sistem yükseltme sürecinde müşterisini adeta yalnızlaştırmıştır"

Sefa Karcıoğlu, Microsoft'un, ERP ürününü yükseltme sürecinde Albayrak Grubu'na sıkıntılar çıkardığını, üretimdeki uzun süreli kesintiler nedeniyle grup şirketlerinin ciddi miktarda zararı olduğunu söyledi.

Karcıoğlu, devamla şunları kaydetti:

"Global ERP markaları, tek taraflı uygulamalarla şirketleri zora sokuyor. Microsoft, bu hizmeti alan müşterilerini adeta bulut sistemine mecbur kılıyor. Bulut sisteminde veriler yurt dışı veri merkezlerinde saklanıyor. Azure (Cloud/Bulut) sisteminde veriler yurt dışı veri merkezlerinde saklandığından bu durum şirketlerin mahremiyeti açısından sakıncalı olarak görülüyor. Microsoft, sistem yükseltme sürecinde, müşterisini adeta yalnızlaştırmış, yapılan ara buluculuk görüşmeleri de anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Ülkemizde unvanında 'Microsoft' ibaresi yer alan bir şirket, Microsoft adına tüm ürün satışlarını ve markanın lansman ve tanıtım organizasyonlarını üstlendiği halde hukuki bir tebligat söz konusu olduğunda, 'Biz Microsoft'u temsil etmiyoruz’ diyerek ürününün arkasında durmuyor. Albayrak Grubu, 33 ay süren bu sıkıntılı versiyon yükseltme sürecinde yaşadığı maddi kayıplar için ticaret mahkemesinde Microsoft aleyhine 1,5 milyon dolar olan davayı açmış bulunuyor."​​​​​​​



