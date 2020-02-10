Microsoft yapay zekâ ile görme engellilere yepyeni imkânlar sunuyor

Microsoft, görme engeli ya da kısıtlı görme yetisi olan kişiler için bir inovasyon geliştirdi. 2016 yılında Microsoft bünyesinde çalışmalara başlayan Tokyo Projesi ekibi, Microsoft’un yenilikçi karma gerçeklik gözlüğü HoloLens’i modifiye ederek görme engellilerinin yaşamını kolaylaştıracak bir adım attı. Ekipteki makine öğrenimi uzmanları kullanıcının bulunduğu yerde kimin olduğu ve ne yaptığı hakkında çeşitli düzeylerde bilgi sağlayan bilgisayar görme algoritmaları oluşturdu.



Gözlüğe eklenen yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileri sayesinde kullanıcılar, etraflarında algılanan kişiler hakkında bilgi edinebiliyor. HoloLens, kullanıcının kulağına yakındaki kişinin kim olduğunu, ne kadar yakın mesafede ve nerede durduğunu sesle söylüyor. Bu bilgilerin sağlanabilmesi için öncelikle kullanıcı yakınlarının ve tanıdıklarının rızasının alınması gerekiyor. Ek bir LED şerit de eklenen gözlükte, bilgisi aktarılan kişinin göreceği şekilde bir ışık yanıyor.



Görme engellilerin etrafını daha iyi anlamasını sağlamak

Tokyo Projesi’nin attığı bu adım, görme engelli ve az gören çocukların sosyal etkileşim becerileri geliştirmelerinde kullanılan teknolojilerin küçültülmüş bir sürümü olarak sunuldu. Microsoft’un bir diğer ürünü Seeing AI ise görme engeli olan ya da az gören bireyler için 10 milyondan fazla görev tanımıyla yardımcı oluyor. Mobil uygulama, daha önceden gördüğü insanları tanımak ve yabancıların yaş ve duygu durumunu tahmin etmenin yanı sıra, barkod taraması ile evde kullanılan ürünleri tanımlayıp kullanıcının çevresindeki dünyayı anlamlandırabiliyor. Microsoft, kullanıcıların zihinsel haritalar oluşturmasına ve tanıdık olmayan alanlarda kişisel rota seçimleri yapmasına yardımcı olmak için, yakın zaman önce Soundscape mobil uygulamasını tanıttı. Soundscape, kulaklık yardımıyla etraftaki yönlendirme işaretlerinin anlamını sesli olarak bildiriyor ve yazıları okuyor.



Türkiye’de, YGA ve Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın en akıllı bastonu WeWALK, Microsoft’un global olarak destek verdiği 11 projeden biri seçildi. Microsoft Azure yapay zekâ destekli sesli asistan, engel algılama modu, Jiroskop, ivmeölçer, pusula, titreşim motorları gibi teknolojiler içeren WeWALK, görme engellilerin doğrudan sosyal yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlıyor.