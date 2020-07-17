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Teknoloji
Haber Giriş: 17.07.2020 - 08:07,Son Güncelleme:

Microsoft Xbox One X'in üretimi durduruluyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Microsoft Xbox One X'in üretimi durduruluyor
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Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox Series X için gün sayarken, diğer yandan daha önce satışa sunduğu bazı konsol modellerini de üretmeyi bırakıyor. Şirket, bu kapsamda Xbox One X ve Xbox One S Digital Edition sürümlerini artık üretmeyecek.

2020, oyun konsolu savaşlarına sahne olacak; zira Sony, PlayStation 5 ile karşımıza gelmeyi planlarken Microsoft da boş durmayacak ve Xbox Series X ile rekabeti iyiden iyiye kızıştıracak. Gözler yeni konsollara çevrilmişken Sony, büyük ilgi görmesini beklediği PS5'in üretim bandını genişleterek 10 milyon adete çıkardı. Yani sene sonuna kadar 10 milyon PS5 üretilmesi planlanıyor.

Microsoft cephesinde de yeni oyun konsolu üzerinde son hazırlıklar yapılırken, şirketin daha önce ürettiği Xbox One X ve Xbox One S Digital Edition sürümlerini üretmekten vazgeçtiği ortaya çıktı. Şirketten yapılan açıkmaya göre bahsi geçen modellerin son partisi mağazalara yollanmış durumda.

Xbox One X, 2017 yılında karşımıza çıkan ve Microsoft'un bugüne dek geliştirdiği en iyi oyun konsoluydu. Xbox One S Digital Edition ise Xbox serisi içinde disk sürücüsü bulunmayan ilk oyun konsolu olma özelliğini taşıyor.

Ancak disk sürücüsü bulunan Xbox One S modelinin üretimine bir süre daha devam edileceği konuşuluyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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