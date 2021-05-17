Microsoft Word'de üslü sayı nasıl yazılır? Word karekök ve kareküp yapma kısayolları

Matematikte kullanılan üslü sayıları Word programında yazmak oldukça kolaydır. Bazı kısa yolları kullanarak sizlerde Microsoft Word programında karekök veya kareküp sembollerini oluşturabilirsiniz.

Microsoft Word'de Üslü Sayı Nasıl Yazılır?

Word programının kullanımı oldukça kolaydır. Fakat birçoğumuz üslü yazmanın nasıl yapılacağını bilememekteyiz. Üslü sayıları Word programında yazmak oldukça kolaydır.

Word programında üslü sayıyı oluşturabilmek için ilk olarak yazı sırasında üslü sayının yazılacağı yere gelindiğinde normal yazılmaya devam edilmelidir. Örnek vermek gerekir ise 5 üzeri 4 yazılacak ise 54 yazılıp saha sonra üslü olan rakamı, 4 rakamını seçip sağ tıklanmalıdır. Açılan menüden yazı tipi başlığı seçilmelidir. Daha sonra açılan pencerede üst simge (üslü) şeklindeki kutu işaretlenmelidir. Bu işlem sonrasında üslü olarak seçilen 4 rakamı küçülür ve üste çıkar. Eğer Alt Simge seçilir ise seçilen rakam bu kez küçülerek alt tarafa geçer.

Word'de Karekök ve Kareküp Yapma Kısayolları

Word üzerinden karekök simgesini yapabilmek için ise bilgisayarın arama yerine karakter eşlem tablosu yazılmalıdır. Eğer farklı bir işletim sistemi kullanılıyor ise başlat, programlar, donatılar, sistem araçları ve karakter eşlem sekmesine tıklanmalıdır. Daha sonra açılan sayfada Unicoe'a git kutusu ile karşılaşılır. Buraya 221A yazılmalı ve seç kopyala sekmelerine tıklanmalıdır. Bu işlemden sonra CTRL+V tuşlarına aynı anda basarak karekök işareti elde edilebilir.

Kareküp sembolünün yapılabilmesi için ise ALT tuşuna basılı tutarak 0179 yazılır ise üst simge olarak küp sembolü elde edilebilmektedir. Bunun dışında Windows karakter haritası üzerinden de kareküp karakteri kopyalanıp yapıştırılabilir.