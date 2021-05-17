Microsoft Word'de TL simgesi nasıl yapılır?

Microsoft Office Word'de tüm klavye ile aynı olan bir kısa yol ile işaretler yapılır. Para birimlerinin simgesi de bu kısa yollar ile çok kolay bir şekilde yapılabilir. Her simgenin kendine ait kısa yolu olduğundan dolayı hepsi çok uzundur. Buna rağmen Türk lirası simgesi yapmak pek çok kolaylık sağlar. İnternetten Türk lirası simgesi bulup kopyalamak yerine kısa yolunu kullanmak daha pratiktir.

Microsoft Office Word'de Türk Lirası Simgesi Nasıl Yapılır?

Microsoft Office Word'de Türk lirası simgesi iki farklı yoldan yapılabilir. İlk olarak en çok kullanılan pratik yol kısa yol kullanmaktır. Kısa yol bir işaretin en kısa yoldan birkaç tuşa basılması ile sağlanabilir. Örneğin CTRL ve C tuşları kısa yol olarak kopyalamayı sağlar.

Türk Lirası simgesi içinse kısa yol ALT GR ve T tuşlarıdır. İlk olarak Alt Gr tuşuna basılmalıdır. Ardından el bırakılmadan t tuşuna klavyeden basılmalıdır. Bu sayede Türk Lirası işareti olan ₺ simgesi ortaya çıkarılmış olur. Bu durum sadece Microsoft Office Word'de geçerli değildir. Her türlü yazı yazma alanında bu kısa yol ile Türk lirası işareti çıkarılabilir.

Bir diğer yöntem ise daha az pratik olan kopyalama işlemidir. İnternetten Türk lirası simgesi diye aratılır. Ardından da çıkan Türk lirası simgesi kopyalanır. Bundan sonra da Microsoft Office Word'de yapıştırma işlemi yapılır. Bu sayede Türk lirası simgesi kopyala yapıştır yöntemi ile elde edilmiş olur.