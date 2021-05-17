Microsoft Word'de tik işareti nasıl yapılır?

Microsoft Word'de tık işareti, bazı yöntemler kullanılarak yapılabilir.

Microsoft Word'de Tik İşareti Nasıl Yapılır?

Word Microsoft firması tarafından geliştirilen ve her sene güncellenen bir yazı yazma programıdır. Word yazı ve belge oluşturma konusunda çok başarılı bir sisteme sahiptir. Bu sistem dünyanın her ülkesinde tercih ediliyor ve kullanılıyor. Oluşturulan kolay sistemlerle, yazı yazmak daha kolay bir duruma getiriliyor. Fazla vakit kaybetmeden otomatik işlemlerle yazının akıcı olması sağlanıyor.

Kitap yazmak veya bir taslak oluşturmak için Word programı tercih edilebilir. Word'de birçok özel ayar bulunuyor. Bu ayarlar yazarların daha iyi şartlarda yazı yazabilmesine yardımcı oluyor.

Microsoft Word programı, yazı yazma konusunda kolaylıklar sağlayan bir program olarak sunulmuştur. Bu program içerisinde bazı işlemler için ayarlar bulunuyor. Hazırlanan belgelerde tik işareti bazı yöntemlerle yapılabiliyor. Nasıl yapıldığı konusu çok merak edilen ve araştırılan bir konudur. Tik işaretini şu yolları takip ederek yapabilirsiniz;

l Onay eklemek istenilen Word sayfası açılır.

l Onay işaretinin ekleneceği nokta seçilir ve tıklanır.

l Yukarıdaki sekmelerde bulunan ekle sekmesine tıklanır.

l Simge kısmına tıklanarak, ekle çubuğundan omega sembolü bulunur ve tıklanır.

l Açılan menüde "onay işareti" sekmesine tıklanır.

l Fare imlecinin getirildiği yere onay işareti eklenir.

Açılır menüde bulunmuyorsa onay işaretini şu yollarla bulabilirsiniz;

l Diğer simgeler seçeneğine tıklanır.

l "Yazı tipi" metnine tıklanır.

l Açılan kısma "wingdings 2" yazılıp, enter tuşuna basılır.

l Onay işareti bulunana kadar aşağı kaydırarak arama yapılır.

l Bulunduğunda işarete tıklayarak, ekle seçeneği seçilir.