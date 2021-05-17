Microsoft Word'de sayfayı yatay yapma nasıl yapılır? Word tek sayfayı yatay yapma ve yan çevirme işlemi

Microsoft Office Word'de sayfa düzeni dik olmak zorunda değildir. Belli bir sekmeden kolay bir şekilde sayfayı yatay yapmak da mümkündür. Bunun için herhangi ek bir programa gere yoktur. Microsoft Office Word'de her sürüm bu tarz bir olayı desteklemektedir. En kolay şekilde sayfayı yatay yapma da üst sekmelerden gerçekleştirilir.

Microsoft Office Word'de Sayfayı Yatay Yapma Nasıl Yapılır?

Üst sekmede bulunan sayfa düzeni sekmesinde girilmelidir. Bu sekme her türlü Microsoft Office Word'de versiyonlarında yer almaktadır. Sayfa düzeni sekmesinde yatay dikey kısmı herkesin karşısına çıkar. Bu yatay dikey kısmı sayfanın yataylığı ya da dikeyliği ile alakalıdır.

Yatay yapmak için yatay kısmı tıklanabilir. Tabi ki de sayfada yer alan yazılar kaybolmaz. Aynı şekilde muhafaza edilir. Yatay sayfa sonradan tekrar dikeye çevrilebilir. Aynı şekilde sayfa düzeni sekmesine tekrar girilmelidir. Bu kısımdan yatay olan sayfa düzeni dikey olarak seçilir. Bu sayede yatay olan sayfa düzeni orijinal hali olan dikey ile değiştirilmiş olur.

Microsoft Office Word'de Tek Sayfayı Yatay Yapmak Nasıl Sağlanır?

Tüm belgede sadece istenilen sayfaları yatay yapmak da mümkündür. Bunun için ilk olarak yatay yapmak istenen sayfa açılır. Ardından sayfa süzeni sekmesinden tekrar görünüme gidilir. Sayfa düzeni kısmından da yatay seçilir. Yatayı seçtikten sonra açılan kutudan uygula seçilir. Fakat uygula seçmeden önce seçili metin alanı da seçilir. Bu alan seçildikten sonra hali hazırda yer alan sayfa yatay olur. Sadece bulunan sayfa yatay hale gelmiş olur.