Microsoft Word'de sayfayı ikiye bölme nasıl yapılır? Word sayfasını ikiye bölme işlemi

Sayfayı ikiye bölmek her iki tarafına da yazı yazılmasını sağlar. Tabi ki de bu durumun avantajı ve dezavantajları vardır. Sayfa düzeninin sağlanması adına yazıların puntosu küçülür. Buna rağmen bu işlem iki sayfa yönetildiğinden dolayı işleri kısaltabilir. Bunun yapılması için de sadece sayfa düzeninde birkaç ayarlamanın yapılması gerekmektedir.

Microsoft Office Word'de Sayfayı İkiye Bölme Nasıl Yapılır?

Üst menüde bulunan sayfa düzeni sekmesine girilir. Ardından da sütunlar sekmesine tıklanması gerekmektedir. Bunun ardından da pek çok sayfa ve sütun düzeni gösterilmektedir. Burada hiçbir sayfa düzeni sayfayı tam ortadan ikiye bölmez.

Sayfayı ortadan ikiye bölgen sayfa düzeni diğer sekmesinde ortaya çıkmaktadır. Diğer sütunlar sekmesinin hemen altında çıkan işaret ile sayfa tam ortadan ikiye bölünür. Bu sadece seçili sayfa için geçerlidir. Yani dosyada yer alan her bir sayfa ortadan ikiye bölünmez. Bu işlem içinse her bir sayfanın ayrı ayrı seçilerek yapılması gerekmektedir.

Microsoft Office Word Sayfasını İkiye Bölme İşlemi

Sayfa ikiye bölündüğü zaman ortaya ayrı bir çizgi gelmektedir. Bu çizgi tam ortadan çizilmiştir. Yani sayfanın neresinin tam ortası olduğunu gösterir. Tabi ki de bu çizginin tam ortadan olmasına gerek yoktur. İstenirse bu çizgi biraz daha sağa çekilebilmektedir. Bu sayede sayfanın sol kısmı daha geniş olur ve daha çok yazı yazılır. Aynı durum da sağ taraf için geçerlidir. Çizgi sola çekilirse sağ taraf daha çok açılır.