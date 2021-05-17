Microsoft Word'de sayfa numarası nasıl silinir? Word sayfa numarası silme ve gizleme işlemi

Microsoft Word'de sayfa numarasını kolay bir yöntemle silmeniz mümkündür.

Microsoft Word'de Sayfa Numarası Nasıl Silinir?

Word birçok farklı özellikler sunarak, yazı yazmak isteyen kişilere kolaylıklar sağlıyor. Eğer bir doküman oluşturmak istiyorsanız, Word programını kullanabilirsiniz. Farklı özellikleri ön plana çıkararak, programı kullanan kişilerin daha kaliteli metin oluşturmasını sağlıyor. Word, Microsoft firması tarafından kurulan ve herkese açık sunulan bir kelime programıdır. Bu program birçok konuda yardımcı olabiliyor.

Word programında kolaylıklar sağlayan birçok etkili sistem bulunuyor. Bu sistemler yazının veya şablonların daha güzel görünmesine yardımcı oluyor. Kişiler bu programda istediği şekilde düzenleme yapma yetkisine sahiptir. Düzenlemeler hızlı ve tek komutla kolayca yapılabiliyor. İnsanlar bazı özelliklerden habersiz bir şekilde, bu programı kullanıyor.

Word özellikleri araştırılarak, daha verimli bir kullanım sağlanabilir. Siz de bu uygulama detaylarını öğrenerek, daha kolay bir şekilde kullanım yapabilirsiniz. Word'de sayfa numarası silinme işlemlerini merak eden birçok insan var. Bu sayfa numara silme işlemleri kişilerin isteklerine göre oluşuyor. Sayfa numaralarının silinip silinmemesi tamamen kullanıcın isteğine bağlıdır.

Word'de sayfa numarası silme işlemi yapmak istiyorsanız, şu adımları takip edebilirsiniz;

l Ekle sekmesinden sayfa numarası kısmına giriş yapın.

l Ekrana gelen sayfa numaralarını kaldır seçeneğini seçin.

Word programında bu adımlar uygulanarak, sayfaların numara silme işlemleri kolayca gerçekleştirilir.

Word Sayfa Numarası Silme Ve Gizleme İşlemi

Word uygulamasında sayfa numaraları bulunur. Bu sayfa numaraları yazının kaç sayfadan oluştuğunu veya sayfaların karışmaması için kullanılır. Eğer bu duruma ihtiyacınız bulunmuyorsa, sayfa numaralarını gizleyebilirsiniz. Bu sayede sayfalarda numaralar bulunmaz. İstediğiniz her an kaldırıp tekrar ekleyebilirsiniz. Word bu konuda tüm yetkili programı kullanan kişilere vererek, ihtiyacına göre kullanmasını sağlıyor.

Sayfa numarasının yazı için birçok yararı bulunuyor. Özellikle uzun yazılarda sayfaların karışmaması için çok tercih edilen bir özelliktir. Fakat bazı kişiler bu duruma ihtiyaç duymuyor ve sayfa numarasını gizlemek istiyor. Kolay işlemlerle bu numaraları silmek mümkündür. Sayfa numaralarını gizledikten sonra tekrar kolayca aktif edebilirsiniz.

Sunulan bu tür kolaylıklarla Word, yazı konusunda her zaman ön plana çıkan bir program oluyor. Bu tür kolaylıklardan faydalanarak, daha hızlı ve verimli belge oluşturabilirsiniz.