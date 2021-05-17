Microsoft Word'de sayfa numarası nasıl düzenlenir? Word sayfa numarası düzenleme işlemi

Microsoft Office Word'de sayfa numaraları çok sayfalı dosyalarda hayat kurtarıcı olabilir. Bu bakımdan sayfa numaralarının karışması da mümkündür. Bunun engellenmesi içi sayfa numaralarının ayrı ayrı değiştirilmesi de gerekebilir. Bunun yapmak da Microsoft Office Word'de ile mümkündür.

Microsoft Office Word'de Sayfa Numarası Nasıl Düzenlenir?

Sayfa numarası Microsoft Office Word'de alt bilgi ve üst bilgiye eklenebilir. Sayfa sayısı üstte ise üst bilgi altta ise alt bilgiye eklenir. Alt bilgide olan sayfa numarasının değiştirilmesi oldukça kolaydır. Tek yapılması gereken alt bilgi sekmesine iki kere tıklamaktır. Bu şekilde alt bilgi düzenlenebilir. Alt bilgide yer alan sayfa numarası da bu şekilde düzenlenmiş olur.

Aynı durum üst bilgi için de geçerlidir. Üst bilgi sayfa numarasını da kapsıyor olabilir. Yine bu kısımdan üst bilgi çift tıklanarak düzenleme modu açılır. Düzenleme modu ile de sayfa numarası değiştirilebilir.

Microsoft Office Word'de Sayfa Numarası Düzenleme İşlemi

İlk olarak ekle sekmesinden sayfa numarası kısmı seçilir. Burada sayfaların teker teker değiştirilmesi yerine manuel olarak değiştirilmesi de yapılabilir. İlk sayfada sayfa numarası gözükmesi istenmiyorsa da gerekli düzenleme burada yapılır. Bunun için ilk sayfada farklı yazan kısım seçilir. Eğer sayfa numaralarının da değiştirilmesi isteniyorsa farklı bir işlem de gerekir. Bunun için sayfa numaralarını biçimlendir kısmı vardır. Bu bölümden de sayfa numaralarının değiştirilmesi gibi her işlem yapılabilir. Tüm işlemlerin yapılmasının ardından da tamam sekmesine basılarak gerekli düzenlemeler kaydedilir.