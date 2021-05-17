Microsoft Word'de sayfa nasıl kopyalanır? Word sayfa kopyalama işlemi

Microsoft Word kullanıcılarının en çok kullandığı işlemlerden biri sayfa kopyalamaktır. Bu işleme özellikle sayfa çoğaltmak istendiğinde başvuruluyor.

Microsoft Word'de Sayfa Nasıl Kopyalanır?

Microsoft Word programında sayfa kopyalamanın, bu işlemi gerçekleştireceğiniz belgenin durumuna göre farklı yöntemleri bulunur. Örneğin tek sayfalık belgede, birden çok sayfası olan belgelerde kopyalama işlemi farklıdır. Aynı şekilde kopyalanan metni başka bir sayfaya eklemek isterseniz ya da sayfayı yeni bir belgeye kopyalamak isterseniz de, yine farklı yöntemler kullanmanız gerek.

Word Sayfa Kopyalama İşlemi

Eğer tek sayfalık bir belgede kopyalama işlemi yapmak istiyorsanız, o halde bu işlem için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

l CTRL + A komutunu kullanarak belgenizde bulunan tüm metni seçin.

l CTRL + C komutunu kullanarak belgenizdeki tüm metni kopyalayın.

l Daha sonra kopyaladığınız bu metni istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Eğer kopyalama yapmak istediğiniz belgede birden fazla sayfa bulunuyorsa, bu durumda izlemeniz gereken adımlar şu şekilde.

l İmleci, kopyalamak istediğiniz metnin başına getirin.

l Mouse'unuzdan tıklayarak imleci kopyalamak istediğiniz metnin sonuna kadar götürün.

l Daha sonra metni kopyalamak için de tekrar CTRL + C komutunu kullanın.

Kopyaladığınız metni yeni bir sayfaya eklemek isteseniz, kopyalama işleminden sonra yeni sayfanın başına gidin ve CTRL + V komutunu kullanın. Aynı işlemi yeni bir Microsoft Word belgesi oluşturarak da, benzer adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz.