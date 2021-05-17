Microsoft Word'de resmin üzerine yazı yazma işlemi nasıl yapılır?

Word’de resme yazı yazmak için ilk olarak resmi sürükleyip Word sayfa içerisine bırakmak gerekiyor. Ardından sürüklediğiniz resme tıklamak ve sonrasında Biçim kısmına gelerek diğer ayarları yapmak yeterlidir.

Microsoft Word’de Resmin Üzerine Yazı Yazma İşlemi Nasıl Yapılır?

Özellikle ödev veya farklı ofis işlerinde en büyük yardımcı programların başında gelen Word üzerinde resim eklemek ve resim üzerinde yazı yazarak farklı ayarlar yapmak mümkündür. İnsanlar genel olarak Word üzerinde sadece yazı yazma işlemlerinin yapıldığını düşünmektedir. Ancak çeşitli işlemlerin yapılabildiği Word üzerinde farklı işlemler ile bazı resimler yapabilir veya farklı internet sitelerindeki resimleri indirerek, onlar üzerine yazılar ve simgeler ekleyebilirsiniz.

Bu işlemler için farklı programlar kullanmak mümkün olsa da bu tür programlar çoğu zaman oldukça zahmetli ve detaylıdır. Word üzerinde basit resimler için yazılar eklemek, düşünülenin aksine 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanabiliyor. Sorunsuz olarak Microsoft Word’de resmin üstüne yazı yazma işlemi adımları şu şekildedir;

- İlk olarak resmi fare ile sürükleyin ve Microsoft Word içerisine bırakın. Ardından resmin üzerine tıklayın ve sağ üst kısımda bulunan Resim Araçları ve onun altındaki Biçim kısmını seçin.

- Bu kısımda Metni Kaydır simgesine gelin ve açılan bölümden Metnin Arkasına kısmını seçin. Bu işlemin ardından yazmanız gereken yazıyı girin ve Enter tuşuna basın. Bu aşamada yazdığınız yazı, resmin üzerinde gözükecektir.

- Daha sonra resminize tıklayın ve sayfada durmasını istediğiniz orta, sağ veya sol taraflara sürükleyin. Ardından farenizin sol tuşu ile yazınızın tamamını seçin ve resminiz ile birleşene kadar seçili tutun.

- Yazınızın resmin ortasında olmasını isterseniz ortala simgesini seçin veya CTRL+R tuşu işe yazınızı resmin ortasına getirin.

- Tüm bu işlemlerin ardından yazı tipini, boyutunu ve rengini seçebilirsiniz. Yazı rengini değiştirmek için yazınızı sol fare tuşu ile seçin ve A simgesinde yer alan Yazı Tipi Rengi kısmına gelin. Oradan istediğiniz rengi seçin.

- Tüm bu işlemlerin ardından yazı boyutu veya yazı tipinizi değiştirebilirsiniz. Bu adımları izledikten sonra işleminizi sol üstte bulunan kaydet butonuna tıklayarak ya da CTRL+S tuşuna basarak kaydetme işleminizi tamamlayabilirsiniz.