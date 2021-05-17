Microsoft Word'de onay kutusu nasıl eklenir? Word kutucuk ekleme ve işaretleme işlemleri

Microsoft Office Word'de kutucuklar eklemek mümkündür. Tabi ki de bu kutucukların işaretlenmesi de mümkündür. Tek yapmak gereken şey eklemeler yapıldıktan sonra kutucuğu tıklamak olacaktır.

Microsoft Office Word'de Onay Kutusu Nasıl Eklenir?

İlk olarak yeni boş belge açılmalıdır. Bu boş belge istenildiği gibi doldurulduktan sonra onay kutusu eklenebilir. Bunun için ilk olarak dosya sekmesine tıklanmalıdır. Ardından ortaya çıkan seçenekler kısmından geçiş yapılmalıdır. Açılan kısımdan şeridi özelleştir alanı açılır. Buradan şerit ve araç çubuğu da açılabilmektedir. Burada bir sayfa kullanıcının karşısına çıkmalıdır.

Açılacak olan sayfa Microsoft Office Word sürümlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Fakat temel olarak alınan 2013 sürümünde bu durum ile karşılaşılır.

Ana sekmeler kutusunda yer alan geliştirici seçeneklerine tıklanır. Ardından da tamam butonu tıklanır. Bu pencerenin hemen alt kısmında geliştirici sekmesi ortaya çıkar. Buradan da ona tıklanmalıdır. Daha sonra da fare imleci onay kutusunun belirmek istediği yere getirilir. Son olarak da onay kutusu yazan sekme tıklanır. Daha sonra isteğe göre formu kilitle seçeneği tıklanabilir.

Word Kutucuk Ekleme ve İşaret İşlemleri

Bu yapılan ayarlar aynı kalmaz. Bu bakımdan gelecek kutucuk eklemelerde bu ayarların kayıt edilmesi gerekebilir. Tabi ki de tüm bu aşamalar sürümden sürümek farklılık gösterebilir. Fakat temel olarak her biri ekle kutucuğunda yer almaktadır. Bu bakımdan ekle seçeneği tıklanarak tüm işlemler gerçekleştirilir. Her bir işlem birebir aynı olmasa da benzer komutlar ile kutucuk yerleştirilir.