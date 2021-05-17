Microsoft Word'de onay kutusu ekleme işlemi nasıl yapılır?

Microsoft Word'de onay kutusu işlemi bazı yöntemlerle yapılabiliyor.

Microsoft Word'de Onay Kutusu Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Word dosyaları birçok amaç için kullanılan bir programdır. Her alanda tercih edilerek birçok kolaylık sağlar. Herhangi bir konu hakkında yazı yazılırken veya tez hazırlanmasında kolaylık sağlayarak zaman kazandırır. Uzun bir yazı formatını Word ile hazırlamak, daktilo kullanımından daha kolay ve daha rahattır. Bu programda kolayca çizim yapılabilir ve tablo oluşturulabilir. Word tüm yazım yanlışlarını tespit ederek düzenleme yapıyor. Bu sayede fazla vakit kaybetmeden, kullanıcıların daha hızlı işlem yapmasına olanak sağlayarak çalışmaların daha hızlı bitirilmesini sağlıyor.

Word Microsoft Word'de bir tablo hazırlanırken, tablonun herhangi bir noktasına onay kutusu ihtiyacı olabilir. Onay kutusunun diğer adı tik kutusu olarak bilinir. Belge üzerinde bir işaretleme yapabilmek adına kullanılan bir kutudur. Onay kutusu eklemesi yapabilmek için öncelikle arabirimde yer alan "Geliştirici" kısmı aktif edilmelidir. Sol üstte yer alan menü kullanılarak "Dosya" seçilir ve daha sonra seçeneklere tıklanır.

Açılan pencerede "Şeridi Özelleştir" sekmesine gidilmesi gerekir. Sağ kısımda bulunan "Ana Sekmeler" kısmından "Geliştirici" seçeneğini kullanarak devreye alınır. Tamam sekmesi kullanılarak geliştiricinin aktif olması sağlanır. Aktif olmasından dolayı üst sekmelere "Geliştirici" sekmesi gelecektir. Onay kutusu eklenmek istenen alan mouse ile belirlenerek geliştirici sekmesine tıklanır ve "Denetimler" kısmında bulunan "Onay Kutusu Denetimi" sekmesine tıklanarak, istenilen her alana kolaylıkla onay kutu eklenebilir.