Microsoft Word'de kırmızı çizgi nasıl kaldırılır? Word alt kırmızı çizgi kaldırma ve yok etme işlemi

Kelimenin altında beliren kırmızı çizgi kelimenin yanlış olduğunu göstermek için çıkmaktadır.

Microsoft Word'de kırmızı çizgi nasıl kaldırılır?

Kelimelerin altında oluşan kırmızı çizgi kelimenin yanlış yazıldığını veya Word sözlüğünde öyle bir kelime olmadığını bu yüzden kelimenin yanlış olduğunu anlatmak için çıkmaktadır. Yabancı bir uygulama olmasından dolayı Türkçe yazım hatalarını tam olarak doğru gösterememektedir veya yanlış göstermektedir.

Word üzerinden yazdığınız yazının bazı kelimelerinin kırmızı olduğu gördünüz tek yapmanız gereken fareniz ile kelimenin üzerine gelmektir. Kelime üzerine gelerek farenizin sağ tuşuna bir kere basmanızla birlikte bir liste açılacaktır. Liste üzerinden kelimeyi yanlış yazdıysanız doğrusu ile düzeltebilirsiniz. Kelimeyi o şekilde yazmak istiyorsanız çıkan pencereden tümünü geç diyerek kırmızı çizgiyi yok edebilirsiniz. Yazdığınız kelimeyi dilerseniz sözlüğe ekle seçeneği ile Word sözlüğünüze ekleyerek bir daha o kelimede kırmızı çizgi oluşmasını tamamen engelleyebilirsiniz.

Word Alt Kırmızı Çizgi kaldırma ve Yok Etme İşlemi

Word de oluşan kırmızı çizgiden tamamen kurtulmak istiyorsanız bununda basit bir yolu bulunmaktadır. Bir Word sayfası açarak üstte yer alan dosya seçeneğinden yazım denetleme menüsüne girmelisiniz. Yazım denetleme bölümünde karşınızda birçok seçenek çıkacak. Alt tarafta yer alan yazarken yazımı denetle ve yazarken dilbilgisi hatalarını işaretle seçeneklerinde ki tik işaretini kaldırıp tamam olarak onaylamalısınız. Bu işlemden sonra yazılarınızda herhangi bir kırmızı çizgi oluşmayacaktır.

Word> Dosya> Seçenekler> Yazımın Denetleme> Yazarken Yazımı Denetle ve Yazarken Dilbilgisi Hatalarını İşaretle> Tamam