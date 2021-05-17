Microsoft Word'de kenar boşlukları nasıl ayarlanır? Word kenar boşlukları ayarlama ve düzenleme işlemleri

Microsoft Word'de kenar boşlukları birkaç yöntemle kolayca ayarlanabiliyor.

Microsoft Word'de Kenar Boşlukları Nasıl ayarlanır?

Microsoft Word, en iyi şekilde tasarlanarak dokuman oluşturmak isteyen kişiler için hazırlanmıştır. Bu programı kullanarak, kolayca şablon ve yazı hazırlanabilir. İçerisinde birçok özellik bulanan ve daha verimli işlem yapılmasını sağlayan ayarlar bulunuyor. Word kullanıcıları bu ayarları kullanarak, daha kolay ve kaliteli içerikler üretebiliyor. Microsoft Word programında çok fazla sayıda ayar bulunuyor. Bu ayarlamalar kullanıcı tarafından istenilen şekilde ayarlanabiliyor.

Word her kullanıcıya en iyi dokumanı oluşturmak için tüm yetkili veriyor. Bu yetkilerle yazıların en iyi şekilde düzenlenmesi sağlanıyor. Microsoft Word programını her sene güncelleyerek yeni özellikler tanıtıyor. Daha fazla iyileştirme yaparak, dokümanların en iyi şekilde oluşturulmasını sağlıyor. Eğer daha kaliteli ve daha hızlı bir doküman oluşturmak istiyorsanız, Word'ün sunduğu özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Word'ün sunduğu özellikler arasında, kenar boşlukları ayarlama da bulunuyor. Kenar boşlukları yazının nasıl görüneceğiyle alakalıdır. Yazının sağından, solundan, üstünden ve altından ne kadar boşluk olacağı bu ayarlamayla yapılıyor. Bu sayede yazının istenilen konumda olması sağlanıyor. Bu ayarlamayı yapabilmek için bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler şu şekildedir;

l Düzen sekmesinden kenar boşlukları seçilir.

l Ekrana gelen herhangi bir kenar boşluk yapısını seçebilir veya özel olarak kenar boşluk tanımlaması yapabilirsiniz.

Word kenar boşlukları konusunda hazır ayarlar da sunuyor. Fakat bu hazır ayarlar kullanıcılara uymadığı zamanlarda, kendileri istediği şekilde ayarlama yapabiliyor. Word her zaman tüm yetkiyi kullanıcılara vererek, istediği şekilde doküman oluşturmasını sağlıyor.

Word Kenar Boşlukları Ayarlama ve Düzenleme İşlemleri

Word uygulamasında kullanılan kenar boşlukları ayarlama işlemleri, kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bu özellik sayesinde yazının hangi noktada olması gerektiği belirlenebiliyor. Kolayca uygulanabilen bu ayar sayesinde, sayfanın kenar boşlukları kullanıcı tarafından belirlenebiliyor. Yazının tüm çevresindeki boşluklar özel olarak ayarlanabiliyor.

Yapılacak olan ayarlamalar kullanıcı tarafından yapılabilir. Word boşluk ayarlama konusunda hazır taslaklar da sunabiliyor. Sizlere zaman kaybettirmeden farklı taslaklar hazırlıyor. Fakat kullanıcılara uygun olmayabilir düşüncesiyle, özel olarak boşluk ayarlama olanağı sağlayarak özel ayarlar sunuyor.