Microsoft Word'de kaynakça nasıl eklenir? Word kaynakça ekleme ve oluşturma işlemi

Teknolojinin gelişmesi ile önceden oldukça zaman alan işlemler günümüzde çok daha kısa süre içerisinde halledilebilir hale gelmiştir. Microsoft Word gibi gelişmiş uygulamalar sayesinde herhangi bir eser oluştururken kullanılması gereken kaynakçada buna verilebilecek en iyi örneklerdendir. Gelişmiş altyapısı sayesinden Microsoft Word kaynakça işlemini her zamankinden kolay hale getirir. Siz de aşağıdaki adımları izleyerek oluşturacağınız eserlerde kaynak şeyi çok rahat bir şekilde ekleme imkanı bulabilirsiniz.

Microsoft Word'de Kaynakça Nasıl Eklenir?

Microsoft Word yapısı gereği her şeyi kolay kılmak üzere tasarlanmıştır. Tamamen zamandan kazanmak ve herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanan bu program kaynakça oluşturmada da siz de büyük kolaylık sağlar. Yapmanız gereken işlemler ise sırası ile aşağıda anlatılmış olup tek yapmanız gereken bu adımları tek tek uygulamaktır.

l Kaynakça eklemek için yapmanız gereken ilk şey de Microsoft Word programını açmaktır.

l Programı çalıştırdıktan sonra herhangi bir sürüm fark etmeksizin üst kısımda yer alan “Başvurular” sekmesine girin.

l Daha sonra imlecinizi kaynak belirtmek istediğiniz ifade, cümle ya da işlemin sonuna getirin.

l Bundan sonra yapmanız gereken şey daha önce hiçbir kaynak oluşturmadıysanız “Başvurular” sekmesi altında yer alan “Alıntı Ekle” seçeneğine tıklamak olacaktır.

l “Yeni kaynak ekle” seçeneğine tıklayıp devam edin. Karşınıza çıkan kaynak formunu tamamlayarak yeni kaynağı kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz.

l Forum içerisinde sizden hangi eserden alıntı yaptığınız, eserin türü, yazarın ismi, eserin basım tarihi, başlığı, şehir ve yayıncının bilgileri istenecektir.

l Bu kısa bilgileri dondurduktan sonra kaynak oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

l Oluşturduğunuz bu kaynak otomatik olarak kaydedileceği için aynı eserden tekrardan alıntı yapmanız durumunda “Yeni kaynak ekle” sekmesi üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Word Kaynakça Ekleme ve Oluşturma İşlemi

Yukarıda anlatılan adımları tamamladıktan sonra Microsoft Word kaynakça eklemek oldukça kolay bir hale gelecektir. Eğer bir ve birden fazla kaynağa eserinizde yer verdiyseniz kitabın sonunda kaynakça kısmının yer alması gerekir. Bunun için yapmanız gereken şey Microsoft Word üzerinde halihazırda var olan şablonlardan birisini tercih etmek olacaktır.

l Eserinizi tamamladıktan sonra kitabın sonuna ekleyeceğiniz kaynakça için öncelikle Microsoft Word uygulamasına giriş yapın.

l Daha sonra üst kısmında yer alan “Başvurular” sekmesine tıklayın. “Alıntı ekle” butonunun sağında bulunan “Kaynakça” butonunu seçerek devam edin.

l Sonrasında ise halihazırda var olan şablonlardan birini tercih ederek sizi en iyi şekilde yansıtacak taslağı kullanın. İşlemi tamamladıktan sonra birkaç problem ile karşılaşmanız muhtemeldir.

l Bunlardan ilki başlıkların farklı bir yazı stiline bürünmesi olacaktır.

l Neredeyse bütün taslaklarda olduğun gibi kaynakça kısmında da yer alan hazır taslaklar üzerinde değişiklik yapmanız mümkündür.

l Daha etkili ve eserinizi iyi bir şekilde yansıtabilecek başlıklar oluşturmak için “Giriş” sekmesi üzerinde yer alan başlıkları kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yine “Giriş” tekmesi üzerinde bulunan yazı tipi biçimlendiriciyi tercih ederek kaynakça kısmında bulunan başlıkları yeniden şekillendirebilirsiniz.

Herhangi bir sebepten ötürü yanlışlıkla oluşturduğunuz kaynakları silmek ya da yeniden biçimlendirmek isterseniz de “Başvurular” sekmesi altında “Kaynakları yönet” butonuna tıklayın. Buradan yeni kaynaklar oluşturma, halihazırda var olan kaynakları düzenleme, yeniden biçimlendirme, istediğiniz gibi değişiklik yapma ve gereksiz kaynakları silme işlemlerini hızlıca tamamlayabilirsiniz.