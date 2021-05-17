Microsoft Word'de karakter, harf ve cümle sayısı nasıl öğrenilir?

Microsoft Office Word'de bazen yapılacak bir işe kelime sınırı eklenebilir. Bu bakımdan harflerin ya da cümlelerin her daim kaç adet olduğu bilinmelidir. Kısa metinlerde bu durum saymak adına kolay olabilir. Fakat çok uzun metinlerde teker teker saymak neredeyse imkansızdır. Bu bakımdan sayma işlemini otomatik olarak Microsoft Office Word'de de yapmak mümkündür.

Microsoft Office Word'de Karakter Harf ve Cümle Sayısı Nasıl Öğrenilir?

Öncelikle karakter ya da cümle sayısı öğrenilmek istenilen dosya açılmalıdır. Daha sonra üst kısımda bulunan gözden geçir sekmesi tıklanır. Daha sonra da yazım grubu seçeneğinden sözcük sayımı alanı tıklanır. Bu kısımda küçük bir pencere içerisinde kaç adet sözcük olduğu belli edilir.

Üstelik bu sekmeden sadece sözlük sayısı değil daha da fazla öğrenilebilir. Örneğin sayfa sayısı ya da boşluksuz karakter sayısı gibi özellikler de yer almaktadır. Boşluklu karakter, paragraf ya da satır sayısı bilgisi de her daim yer almaktadır.

Microsoft Office Word'de Karakter ve Kelime Sayısını Öğrenmenin Farklı Yolu

Microsoft Office Word 2007 ve 2003 sürümlerinde karakter ve kelime sayısı alt sekmede yazar. Yani bu sürümleri kullanan kullanıcılar her bir kelime için alt sekmeyi takip edebilirler. Bu kısımda her daim güncel olarak karakter ve kelime sayısı yazar. Yani kullanıcılar ek bir işlem yapmadan da bu bilgilere erişebilir. Fakat satır, paragraf ya da sayfa sayısı bu kısımda yer almaz. Bunları öğrenmek için de ek işlemler gerekir.